Солнечная система в настоящее время все еще динамична, заявила ученая.

Предполагается, что на Луне примерно через 100 миллионов лет после ее образования произошло крупное магматическое событие. Причиной могло стать столкновение, в результате которого образовался самый большой известный ударный кратер в Солнечной системе.

Как пишет IFLScience, к такому выводу пришли исследователи, изучив камни, собранные во время миссий космической программы "Аполлон".

Команда ученых определила приблизительный возраст цирконов из лунных образцов - до 4,33 миллиарда лет. Цирконы образуются из затвердевающей лунной магмы, и их датировка дает представление о хронологии Луны. И то, что большое количество цирконов, образовались после того, как Луна уже должна была затвердеть, позволяет предположить, что это могло быть результатом какого-то магматического события.

Видео дня

Отмечается, что более точная датировка некоторых из этих цирконов предполагает, что это событие длилось около 4 миллионов лет, плюс-минус полмиллиона. Возможно, это был период интенсивного удара астероида. Однако команда считает, что самые веские доказательства подтверждают идею о том, что это событие было вызвано воздействием, которое в итоге образовало бассейн Южный полюс-Эйткен.

"В нашем исследовании мы нашли интригующие доказательства крупного, глобального магматического события на Луне, которое произошло 4,338 миллиарда лет назад, - рассказала соведущий автор исследования Мелани Барбони. - Наши результаты также говорят об интересных последствиях для состояния ранней Солнечной системы более 4,3 миллиарда лет назад. Удар такого размера намекает на то, что Солнечная система в настоящее время все еще динамична, а крупные объекты продолжают сталкиваться с планетами и лунами".

Напомним, ранее исследование показало, что экстремальные вспышки на Солнце могут быть катастрофическими для Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: