Специальная маркировка отображается в профилях ботов и возле их имен в ленте пользователя.

С 10 сентября Twitter начал помечать аккаунты "хороших ботов".

О тестировании новой функции соцсеть сообщила в блоге своей поддержки.

"Где бот, а где нет? Мы упрощаем идентификацию хороших ботов и их автоматических твитов с помощью новых меток. Начиная с сегодняшнего дня мы тестируем эти метки, чтобы больше информировать вас о том, с кем вы взаимодействуете в Twitter", - говорится в сообщении.

Профили так называемых хороших ботов (англ. Good Bots) теперь будут маркироваться специальными значками и надписями с информацией о том, кто запустил каждого конкретного бота.

Также надписи "Автоматизировано" (Automated) станут отображаться около имен ботов в ленте пользователей.

Ранее Twitter начал позволять пользователям отписывать от себя подписчиков, монетизировать блоги и добавил возможность помечать твиты как фейковые.

Кроме того, соцсеть запустила тестирование своей платной версии - Twitter Blue с новыми функциями. Среди прочего, там доступны темы оформления разных цветов, смена цвета иконки Twitter, режим чтения для тредов и папки для закладок.

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Автор: Катерина Комолова