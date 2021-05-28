Twitter запустил тестирование своей платной версии Twitter Blue с новыми функциями.
"Twitter подтвердил запуск Twitter Blue по цене 2,99 долл. в месяц, публично предложив оформить такую подписку в App Store. В рамках тестирования я стала первой платной подписчицей Twitter Blue", - рассказала в пятницу, 28 мая, на своей странице в Twitter исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.
Среди прочего, в платной версии приложения пользователю доступны:
- темы оформления разных цветов: стандартный синий цвет можно сменить на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый - наподобие тем в веб-версии;
- смена цвета иконки Twitter;
- режим чтения: твиты из тредов можно перевести в "легко читаемый текст";
- распределение твитов в закладках по отдельным папкам;
- отмена отправленных твитов.
Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021
For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅
Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons
Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6aplpic.twitter.com/UC7kfNS9PE
Что будет с рекламой в платной версии, пока что точно неизвестно.
Другие новые функции Twitter
Ранее в мае соцсеть запустила Tip Jar - возможность для авторов контента получать денежные переводы от своих фолловеров.
Также Twitter вернул программу верификации аккаунтов, которую отменили в 2017 году.
Кроме того, компания занялась активным тестированием своего сервиса голосовых чатов Spaces.
Недавно пользователи Twitter получили еще несколько небольших обновлений. В частности, соцсеть перестала обрезать превью изображений в ленте приложения; ввела новую анимацию, когда пользователь первым лайкает твит, который до этого никто не лайкал; а также добавила возможность миксовать изображения или видео с твитами во флитах на iOS.
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