В частности, в платной версии Twitter Blue пользователь получает обновленные закладки, возможность менять дизайн в приложении и отменять отправленные твиты.

Twitter запустил тестирование своей платной версии Twitter Blue с новыми функциями.

"Twitter подтвердил запуск Twitter Blue по цене 2,99 долл. в месяц, публично предложив оформить такую подписку в App Store. В рамках тестирования я стала первой платной подписчицей Twitter Blue", - рассказала в пятницу, 28 мая, на своей странице в Twitter исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.

Среди прочего, в платной версии приложения пользователю доступны:

темы оформления разных цветов: стандартный синий цвет можно сменить на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый - наподобие тем в веб-версии;

смена цвета иконки Twitter;

режим чтения: твиты из тредов можно перевести в "легко читаемый текст";

распределение твитов в закладках по отдельным папкам;

отмена отправленных твитов.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6aplpic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

Что будет с рекламой в платной версии, пока что точно неизвестно.

Другие новые функции Twitter

Ранее в мае соцсеть запустила Tip Jar - возможность для авторов контента получать денежные переводы от своих фолловеров.

Также Twitter вернул программу верификации ​аккаунтов, которую отменили в 2017 году.

Кроме того, компания занялась активным тестированием своего сервиса голосовых чатов Spaces.

Недавно пользователи Twitter получили еще несколько небольших обновлений. В частности, соцсеть перестала обрезать превью изображений в ленте приложения; ввела новую анимацию, когда пользователь первым лайкает твит, который до этого никто не лайкал; а также добавила возможность миксовать изображения или видео с твитами во флитах на iOS.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова