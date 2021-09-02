Авторы публикаций смогут делать платные подписки и получать деньги за свои посты.

Twitter предоставил своим пользователям возможность зарабатывать на блогах. Теперь люди смогут монетизировать свои публикации и ежемесячно получать за них деньги. Эту возможность открыла новая функция Super Follows, которая была представлена 1 сентября.

О новой функции от Twitter сообщает издание CNBC.

Так, Twitter предлагает некоторым своим пользователям начать зарабатывать деньги на своих блогах. Новая функция Super Follows доступна не всем, для монетизации своих публикаций авторам придется получить определенную квалификацию.

Для получения доступа к функции Super Follows у пользователя должен быть открытый аккаунт, на который подписаны минимум 10 тысяч человек. Помимо этого, в блоге должно выходить минимум 25 публикаций за 30 дней. Еще одними из требований являются место жительство блогера и его возраст. Пользователь должен проживать в США и быть совершеннолетним.

Блоггеры смогут самостоятельно определять, сколько они хотят зарабатывать. Пользователи, чьи заявки на монетизацию будут приняты, смогут установить цену подписки на свои аккаунты. Стоимость подписки варьируется от 2,99 до 9,99 доллара.

Читайте такжеGoogle перенесла выход сотрудников с удаленки на 2022 годПосле заполнения всех форм и включения функции платной подписки, авторы блога смогут создавать как платные, так и бесплатные публикации. Блоггер сможет делать посты как для простых подписчиков, так и для тех, которые платят за контент.

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Автор: Полина Кузенко