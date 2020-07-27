Невероятно красиво: "Хаблл" сделал снимок великолепного звездного скопления
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок невероятно красивого звездного скопления NGC 2203.
Фото было опубликовано на сайте обсерватории.
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Как сообщается, помимо своей великолепной внешности, это скопление звезд содержит множество астрономических "угощений", которые помогли астрономам разобраться в жизни звезд.
Звезда главной последовательности, как и наше Солнце, - это термин, применяемый к звезде в течение самого длинного периода ее жизни, когда она постоянно сжигает топливо. Топливо нашего Солнца истечет примерно через 6 миллиардов лет, и затем оно перейдет к следующему этапу своей жизни, когда превратится в красного гиганта.
"Астрономы, изучающие NGC 2203, которое содержит звезды, которые примерно в два раза массивнее нашего Солнца, обнаружили, что их вращение может быть фактором, объясняющим, почему некоторые звезды остаются дольше, чем обычно, в этой фазе главной последовательности своей жизни", - говорится в сообщении.
Кстати, это лучшее разрешение фото звездного скопления на сегодняшний день.
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