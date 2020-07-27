Невероятно красиво: "Хаблл" сделал снимок великолепного звездного скопления

Это лучшее разрешение фото звездного скопления на сегодняшний день.

Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок невероятно красивого звездного скопления NGC 2203.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории.

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Как сообщается, помимо своей великолепной внешности, это скопление звезд содержит множество астрономических "угощений", которые помогли астрономам разобраться в жизни звезд.

Звезда главной последовательности, как и наше Солнце, - это термин, применяемый к звезде в течение самого длинного периода ее жизни, когда она постоянно сжигает топливо. Топливо нашего Солнца истечет примерно через 6 миллиардов лет, и затем оно перейдет к следующему этапу своей жизни, когда превратится в красного гиганта.

"Астрономы, изучающие NGC 2203, которое содержит звезды, которые примерно в два раза массивнее нашего Солнца, обнаружили, что их вращение может быть фактором, объясняющим, почему некоторые звезды остаются дольше, чем обычно, в этой фазе главной последовательности своей жизни", - говорится в сообщении.

Кстати, это лучшее разрешение фото звездного скопления на сегодняшний день.

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