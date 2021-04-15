Google добавил в свой сервис Планета Земля доступную всем функцию просмотра 3D-таймлапсов: можно увидеть, как менялся мир за последние 37 лет.
Для этого специалисты объединили более 24 млн спутниковых снимков, сообщила компания в своем блоге.
"В крупнейшем с 2017 года обновлении Google Планета Земля вы можете увидеть нашу планету в совершенно новом измерении - времени. ... Теперь кто угодно может наблюдать за ходом времени и стать свидетелем почти четырех десятилетий планетарных изменений", - говорится в сообщении.
Таймлапсы доступны по ссылке.
Читайте такжеGoogle Карты получили навигацию внутри помещенийКроме того, Google выложил более 800 таймлапс-видео как в 2D, так и в 3D для публичного использования.
В следующие 10 лет Google планирует ежегодно обновлять сервис и добавлять новые снимки для таймлапсов.
По мнению компании, новый формат сможет показать пользователям, как менялся мир, и заставит задуматься о его будущем
"Мы надеемся, что такой взгляд на планету послужит основой для дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит взгляды людей на некоторые из наших самых насущных глобальных проблем", - заявили в Google.
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