По мнению компании, новый формат покажет пользователям, как менялся мир, и заставит задуматься о его будущем.

Google добавил в свой сервис Планета Земля доступную всем функцию просмотра 3D-таймлапсов: можно увидеть, как менялся мир за последние 37 лет.

Для этого специалисты объединили более 24 млн спутниковых снимков, сообщила компания в своем блоге.

"В крупнейшем с 2017 года обновлении Google Планета Земля вы можете увидеть нашу планету в совершенно новом измерении - времени. ... Теперь кто угодно может наблюдать за ходом времени и стать свидетелем почти четырех десятилетий планетарных изменений", - говорится в сообщении.

Таймлапсы доступны по ссылке.

Читайте такжеGoogle Карты получили навигацию внутри помещенийКроме того, Google выложил более 800 таймлапс-видео как в 2D, так и в 3D для публичного использования.

В следующие 10 лет Google планирует ежегодно обновлять сервис и добавлять новые снимки для таймлапсов.

По мнению компании, новый формат сможет показать пользователям, как менялся мир, и заставит задуматься о его будущем

"Мы надеемся, что такой взгляд на планету послужит основой для дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит взгляды людей на некоторые из наших самых насущных глобальных проблем", - заявили в Google.

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Перевод: Катерина Комолова