Новые снимки Юпитера демонстрируют полярные сияния и туманы на гигантской планете.

Ученые опубликовали новейшие снимки Юпитера - с гигантскими штормами, сильными ветрам и полярными сияниями.

Новые снимки планеты-гиганта были сделаны с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба и опубликованы на сайте NASA.

По словам астрономов, они сами не ожидали, что фото получатся настолько хорошими.

"Честно говоря, мы не ожидали, что все будет так хорошо. Это действительно замечательно, что мы можем видеть детали Юпитера вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одном изображении", - прокомментировала планетарный астроном Имке де Патер.

На фото заметны полярные сияния над северным и южным полюсами Юпитера. Большое красное пятно, знаменитый шторм такой силы, что может поглотить Землю, изображено на снимке белым цветом, потому что оно отражает много солнечного света.

"Многочисленные яркие белые "пятна" и "полосы", вероятно, представляют собой очень высокие вершины облаков конденсированных конвективных штормов. Напротив, темные полосы к северу от экватора имеют небольшой облачный покров", - говорят ученые.

Напомним, ранее телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю фото редчайшей галактики. На новом снимке изображена галактика под названием Колесо Телеги. Галактика Колесо Телеги расположена примерно в 500 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора и представляет собой редкое зрелище. Ее внешний вид, очень похожий на вид колеса повозки, является результатом интенсивного события - столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.

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