Илон Маск рассказал, как будет работать глобальный интернет

Маск уверяет, что терминал для приема сигнала Starlink прост в обслуживании и не требует специальной настройки.

Основатель SpaceX и миллиардер Илон Маск рассказал, что устройство для приема сигнала со спутников Starlink будет простым в обиходе.

Об этом бизнесмен написал в Twitter.

Маск уверяет, что терминал для приема сигнала Starlink прост в обслуживании и не требует специальной настройки.

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«Просто подключите его и обеспечьте четкий обзор неба», - заявил он.

По словам основателя SpaceX, терминал можно поставить в доме, на крыше или в саду – то есть в любом месте, где не закрыт обзор неба. Оборудование имеет двигатели и специальное ПО, которые позволяют ему сориентироваться в пространстве и настроиться на подходящий спутник.

Руководитель SpaceX отметил, что на изображениях можно заметить провода и разъем Ethernet - в финальной версии девайса эти элементы будут меньше бросаться в глаза.

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX объявила набор людей на бета-тестирование спутникового интернета Starlink.

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