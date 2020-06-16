SpaceX ищет добровольцев для тестирования спутникового интернета Starlink

Количество спутников SpaceX Starlink в космосе достигло 540 единиц.

Компания SpaceX объявила набор людей на бета-тестирование спутникового интернета Starlink.

Читайте такжеSpaceX отправила в космос новую партию спутников (видео)Как пишет НВ, это стало возможным благодаря отправке очередной партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту 12 июня 2020-го.

Теперь количество спутников SpaceX Starlink в космосе достигло 540 единиц, что должно обеспечить «незначительное» интернет-покрытие на поверхности Земли. По словам Илона Маска, при достижении 800 спутников в космосе это покрытие будет уже «умеренным».

Изначально в SpaceX планировали запустить на орбиту около 12 тысяч спутников Starlink, но недавно компания отправила запрос властям США на разрешение увеличить количество своих спутников в космосе до 30 тысяч. Это якобы обеспечит качественное высокоскоростное подключение к сети в любом уголке планеты.

Что касается первого бета-тестирования – на сайте SpaceX Starlink можно оставить заявку, где нужно указать свою страну (Украина там есть), email и почтовый индекс.

После этого компания Илона Маска отправит вам электронное письмо с уведомлением о том, что ближе к началу тестирования вы получите еще одно письмо с отрицательным или положительным ответом.

Все зависит от того, будет ли «возможность бета-тестирования в вашем регионе». Подключение добровольцев к спутниковому интернету Starlink запланировано на конец текущего лета-начало осени.

Ранее УНИАН писал, как SpaceX запустила ракету-носитель с 58 спутниками.

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