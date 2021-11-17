Обломки спутника несли угрозу для МКС и людей на станции.

США призвали разработать правила поведения в космосе. Причиной тому стало решение российских военных без предупреждения уничтожить старый советский спутник.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом, в Москве испытывали противоспутниковую ракету. Как результат – образовалось 1,5 тысячи фрагментов, часть из которых угрожала задеть Международную космическую станцию, где объявили тревогу. Семеро космонавтов из разных стран мира были вынуждены спрятаться в защитной капсуле корабля Crew Dragon.

В Москве заверили, что фрагменты корабля, которые разбросало после их атаки, безопасны. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России угрожают всем, кто исследует космос.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия подтвердила, что сбила на орбите советский спутник "Целина-Д", однако утверждает, что обломки не несли угрозу для Международной космической станции, о чем заявляли в Госдепе США.

Обломки, говорится в заявлении оборонного ведомства РФ, внесли в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение, пока фрагменты не разрушатся.

Автор: Анастасия Горбачева