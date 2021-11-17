США призвали разработать правила поведения в космосе. Причиной тому стало решение российских военных без предупреждения уничтожить старый советский спутник.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Таким образом, в Москве испытывали противоспутниковую ракету. Как результат – образовалось 1,5 тысячи фрагментов, часть из которых угрожала задеть Международную космическую станцию, где объявили тревогу. Семеро космонавтов из разных стран мира были вынуждены спрятаться в защитной капсуле корабля Crew Dragon.
В Москве заверили, что фрагменты корабля, которые разбросало после их атаки, безопасны. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России угрожают всем, кто исследует космос.
Как ранее сообщал УНИАН, Россия подтвердила, что сбила на орбите советский спутник "Целина-Д", однако утверждает, что обломки не несли угрозу для Международной космической станции, о чем заявляли в Госдепе США.
Обломки, говорится в заявлении оборонного ведомства РФ, внесли в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение, пока фрагменты не разрушатся.