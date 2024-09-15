Обычно "спагетти-монстры" являются хищными.

Ученые показали кадры "летающего спагетти-монстра", который размахивает многочисленными щупальцами на глубине почти 665 метров под поверхностью вблизи подводной горы у побережья Чили, пишет Live Science.

Исследователям удалось снять эти кадры благодаря дистанционно управляемому аппарату, который установлен на исследовательском судне Falkor вблизи ранее неисследованной подводной горы на хребте Наска, подводной горной цепи в юго-восточной части Тихого океана. На видео можно увидеть "спагетти-монстра", которого сняли вблизи. Он открывает розовые, похожие на сосиски щупальца и другие нитевидные придатки.

"Подводные горы юго-восточной части Тихого океана отличаются чрезвычайным биологическим разнообразием", - отметил в своем заявлении морской биолог и научный директор Ocean Census, глобальной программы, которая имеет целью ускорить открытие морских видов, участвовавший в этом открытии, Алекс Дэвид Роджерс.

В издании объяснили, что "летающие спагетти-монстры" - это колониальные организмы, которые состоят из тысяч многоклеточных "зооидов", каждый из которых выполняет конкретную функцию, например, размножение или пищеварение. Обычно "спагетти-монстры" хищные и живут на глубине от 1000 до 3000 метров. Также они могут вырастать до одного метра в длину.

Роджерс подчеркнул, что такое исследование "значительно улучшит наше понимание распределения удивительных форм жизни на этих подводных горах, в том числе тех, которые никогда ранее не были нанесены на карту и не были замечены человеческими глазами".

Также во время недавнего погружения ученые впервые в истории сняли живого кальмара Promachoteuthis, это вид небольших слабомускулистых кальмаров, которые ранее были описаны учеными только на основе мертвых экземпляров.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые из Миссисипи открыли новый вид ос, который откладывает яйца в живых мух, чтобы детеныши вырывались из их животов. Отмечается, что самки этого межвидового инфильтрата, получившего название syntretus perlmani, размножаются, забивая свой яйцеклад в брюшко плодовой мушки, чтобы отложить свои яйца.

Также сообщалось, что в Австралии нашли предка вымершего тасманийского тигра. По словам ученых, новооткрытые виды были "несомненно, древнейшими представителями" тасманийского тигра и жили в Австралии 23-25 миллионов лет назад.

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