Это первый случай, когда останки пиратского корсара были найдены "в самом сердце Берберии".

Охотники за затонувшими судами обнаружили останки небольшого пиратского судна XVII века, известного как берберийский корсар, в глубоководных водах между Испанией и Марокко.

Обломки судна - "первый алжирский корсар, найденный в сердце Берберии", - рассказал Live Science морской археолог Шон Кингсли, главный редактор журнала Wreckwatch и исследователь находки.

Судно было хорошо вооружено и, возможно, направлялось к испанскому побережью, чтобы захватить и поработить людей, когда оно затонуло, заявили его первооткрыватели. Но на нем находился груз кастрюль и сковородок, изготовленных в североафриканском городе Алжир, вероятно, чтобы замаскироваться под торговое судно.

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Компания Odyssey Marine Exploration (OME) из Флориды обнаружила затонувшее судно в 2005 году во время поисков останков 80-пушечного английского военного корабля HMS Sussex, который затонул в этом районе в 1694 году.

"Как это часто бывает при поиске конкретного затонувшего судна, мы нашли много мест, которые никогда раньше не видели", - рассказал Грег Стемм, основатель OME и руководитель экспедиции.

Экспедиция 2005 года также обнаружила в этом районе затонувшие корабли древних римлян и финикийцев, сказал Стемм.

Новости о затонувшем корсаре публикуются только сейчас, в новой статье Стемма в Wreckwatch, после обширных исторических исследований.

Ужасные пираты

Берберийские корсары-пираты были преимущественно мусульманами, которые начали действовать в 15 веке из Алжира, который тогда был частью Османской империи.

Большая часть западного побережья Северной Африки, от современного Марокко до Ливии, в то время была известна как "Берег Варваров" - название, полученное от проживавшего там народа берберов; и его пираты были серьезной угрозой на протяжении более 200 лет, грабя корабли и совершая набеги за рабами вдоль средиземноморского и атлантического побережья Европы.

Людей, захваченных в ходе набегов за рабами, удерживали ради выкупа или продавали в североафриканскую работорговлю, которая действовала в некоторых мусульманских странах до начала 20-го века.

Но пиратская деятельность берберийских корсаров подошла к концу в начале 19-го века, когда пираты были побеждены в берберийских войнах Соединенными Штатами, Швецией и нормандским королевством Сицилии на юге Италии.

Затонувшее судно

Обломки корсара лежат на дне моря в Гибралтарском проливе на глубине около 830 метров.

Длина судна составляла около 14 м, и исследования показывают, что это был тартан - небольшое судно с треугольными латинскими парусами на двух мачтах, которое также могло приводиться в движение веслами.

Тартаны использовались берберийскими пиратами в 17-м и 18-м веках, отчасти потому, что их часто принимали за рыболовные суда, а это означало, что другие корабли не подозревали, что на борту находятся пираты, сказал Кингсли.

"Я видел тартаны, описанные как "пиратские корабли низкого уровня", и мне это нравится", - сказал Кингсли.

Охотники за обломками исследовали затонувший корсар с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV), который показал, что судно было вооружено четырьмя большими пушками, 10 поворотными орудиями и множеством мушкетов для своей команды из примерно 20 пиратов.

"Обломки точно соответствуют профилю берберийского корсара по местоположению и характеру", - сказал Кингсли. "Море вокруг Гибралтарского пролива были любимыми местами охоты пиратов, где добывалась треть всех корсарских призов".

Стемм добавил, что затонувший корабль также был оснащен очень редкой "подзорной трубой" - ранним типом телескопа, который был революционным в то время и, вероятно, был захвачен с европейского корабля.

Другие артефакты с обломков подтверждают предположение, что это был пиратский корабль, нагруженный краденым добром.

"Добавьте в затонувшую смесь коллекцию стеклянных бутылок из-под спиртного, сделанных в Бельгии или Германии, и чайные чашки, сделанные в Османской Турции, и обломки выглядят крайне подозрительно", - сказал он. "Это был не обычный североафриканский прибрежный торговец".

Исследование затонувших кораблей

Археологи нашли уникальный ящик с оружием на затонувшем корабле XV века у берегов Швеции, что пролило больше света на эволюцию морской войны в средневековой Европе.

Они оценили останки датского флагмана "Грибсхунден", или "Гриффин", который загорелся во время плавания в Кальмар в 1495 году и затонул в архипелаге Блекинге с сотней немецких наемников на борту.

Хотя подводный анализ корабля проводится с 2013 года, большая часть вооружения, связанного с его солдатами, ускользнула от детального изучения.

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