Создан сервис защиты цифрового контента от кражи

Система надежно фиксирует время создания файла, что может помочь в юридических спорах об авторстве.

Всемирная организация интеллектуальной собственности запустила новый онлайн-сервис WIPO PROOF, который помогает защитить цифровой контент от кражи.

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Чтобы воспользоваться этой технологией, автор должен зарегистрироваться в WIPO PROOF и загрузить на сайт файл с контентом любого размера и формата, который нужно защитить от кражи.

Программа создает специальный цифровой ключ, который фиксирует время создания файла. При создании цифрового ключа используется одна из самых надежных в мире технологий защиты. Таким образом, авторские права на контент находятся в безопасности, даже если он не завершен и автор не готов поделиться им публично.

Запуск сервиса и его возможное применение для украинских правообладателей прокомментировал руководитель антипиратской инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко.

«Мы приветствуем новые инициативы и использование цифровых технологий, которые помогают авторам защищать свои права. Этот инструмент позволит создать дополнительный источник данных для фиксации времени создания объекта автором, что может в дальнейшем быть использовано при споре о правах», - отметил эксперт.

Ознакомиться с технологическими подробностями в работе сервиса можно по ссылке. Так, WIPO PROOF не заменяет регистрацию права на интеллектуальную собственность и не гарантирует, что его владелец является автором произведения. Однако, сервис фиксирует время создания файла, что может помочь в юридических спорах, если кто-то завладеет контентом автора и задумает присвоить авторство себе.

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