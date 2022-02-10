Это первые снимки поверхности Венеры, сделанные в видимом диапазоне волн света. На них можно увидеть континентальные районы, равнины и плато.

Зонд NASA Parker Solar Probe сделал первые изображения поверхности Венеры в видимом свете из космоса.

Как сообщается на сайте NASA, поверхность Венеры обычно скрыта от глаз под густыми облаками. Но во время двух недавних облетов планеты Parker использовал широкоугольный прибор WISPR, чтобы показать всю ночную сторону в длинах волн видимого спектра, видимых для человеческого глаза, и в ближнем инфракрасном диапазоне.

Изображения, которые были объединены в видео, показывают слабое сияние с поверхности, что показывает такие отличительные черты, как континентальные регионы, равнины и плато. Вокруг планеты также можно увидеть ореол кислорода в светящейся атмосфере.

"Parker продолжает превосходить наши ожидания, и мы рады, что эти новые наблюдения, сделанные во время нашего гравитационного маневра, могут помочь продвинуть исследования Венеры неожиданным образом", - сказала директор отдела гелиофизики в штаб-квартире NASA Никола Фокс.

Отмечается, что такие изображения Венеры, которую часто называют близнецом Земли, могут помочь ученым узнать больше о геологии поверхности планеты, о том, какие минералы там могут присутствовать, и о ее эволюции. Учитывая сходство между планетами, эта информация может помочь ученым в поисках понимания, почему Венера стала негостеприимной, а Земля стала оазисом.

"Венера - третий самый яркий объект на небе, но до недавнего времени мы не имели много информации о том, как выглядит ее поверхность, поскольку наш взгляд на нее закрыт плотной атмосферой. Теперь мы наконец видим поверхность в видимой длине волны впервые из космоса", - сказал ведущий автор нового исследования, физик из Лаборатории военно-морских исследований в Вашингтоне Брайан Вуд.

В NASA отмечают, что первые изображения Венеры прибором WISPR были сделаны в июле 2020 года, когда Паркер совершил свой третий пролет. WISPR был разработан, чтобы видеть слабые детали в солнечных атмосфере и ветре, и некоторые ученые думали, что смогут использовать его для изображения вершин облаков, скрывающих Венеру, когда Паркер пролетит мимо планеты.

"Цель заключалась в измерении скорости облаков", - отметил ученый проекта WISPR Ангелос Вурлидас.

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Впрочем, WISPR также рассмотрел поверхность Венеры. Изображения были настолько впечатляющими, что ученые снова включили WISPR во время четвертого пролета мимо планеты в феврале 2021 года, чтобы "Паркер" смог сделать снимки всей ночной стороны Венеры.

Отмечается, что облака препятствуют большей части видимого света, что идет от поверхности Венеры, но самые длинные видимые волны, которые граничат с длинами волн ближнего инфракрасного излучения, проходят сквозь них. Днем этот красный свет теряется среди яркого Солнца, отраженный от вершин облаков Венеры, но в ночной темноте камеры WISPR смогли уловить это слабое свечение, вызванное невероятным теплом, которое исходит от поверхности.

"Поверхность Венеры, даже на ночной стороне, нагрета примерно до 860 градусов. Настолько жарко, что каменистая поверхность Венеры заметно светится, как кусок железа, извлеченный из кузницы", – отметил Вуд.

Изображение WISPR показывают особенности поверхности Венеры, такие как континентальный регион Афродита Терра, плато Tellus Regio и равнины Aino Planitia. Поскольку в высокогорных регионах температура примерно на 85 градусов по Фаренгейту холоднее, чем в более низменных областях, они проявляются в виде темных пятен среди более ярких низменностей.

Хотя главной целью Parker Solar Probe является исследование Солнца, облет Венеры предоставляет захватывающие возможности для получения бонусных данных, которых не ожидали во время запуска миссии.

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Как сообщал УНИАН, Европейское космическое агентство (ESA) готовится отправить космический корабль на Венеру - шестую по величине планету Солнечной системы. Ученые хотят выяснить, почему на Земле жизнь зародилась, а на Венере - нет. Запуск космического аппарата EnVision на Венеру состоится в начале 2030-х годов.

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