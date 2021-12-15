По мере приближения к солнечной поверхности зонд Parker делает все новые и новые открытия, недоступные для других аппаратов из-за расстояния до звезды.

Впервые в истории космический аппарат "коснулся" Солнца. Зонд NASA Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы звезды - корону, собрав данные о частицах и магнитных полях.

В NASA это событие уже назвали "гигантским прорывом в изучении Солнца" и сравнили с высадкой человека на Луну. Ученые надеются, что "прикосновение" к веществу, из которого состоит Солнце, поможет им получить важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

"Прикосновение" к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe - это монументальный момент для науки о Солнце и поистине выдающийся подвиг. Эта веха не просто дает нам более глубокое понимание эволюции нашего Солнца и его влияния на нашу Солнечную систему. Все, что мы узнаем о нашей звезде, также поможет нам получить больше информации о звездах в остальной части Вселенной", - рассказал помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен.

По мере приближения к солнечной поверхности Parker делает все новые и новые открытия, недоступные для других аппаратов из-за расстояния до звезды. Благодаря первому проходу через корону и новым пролетам в будущем ученые смогут получать данные о явлениях, которые невозможно изучить издалека.

"Летящий так близко к Солнцу, Parker Solar Probe теперь определяет условия в магнитном слое солнечной атмосферы - короне - чего мы не могли сделать раньше. Свидетельства пребывания в короне отображены в данных о магнитном поле, солнечном ветре и даже визуально на изображениях. Мы действительно можем видеть космический аппарат, пролетающий через корональные структуры, которые можно наблюдать во время полного солнечного затмения", - отметил научный сотрудник проекта Parker из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса Нур Рауафи.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности, однако есть атмосфера, состоящая из частиц, связанных с Солнцем гравитацией и магнитными силами. По мере того как повышающееся тепло и давление отталкивают это вещество от Солнца, оно достигает точки, в которой гравитационное и магнитное поля слишком слабы, чтобы его удержать.

Читайте такжеУченые обнаружили близкую к Солнцу планету-океан (видео)Эта точка, известная как критическая поверхность Альфвена, знаменует конец солнечной атмосферы и начало солнечного ветра. Солнечное вещество, обладающее достаточной энергией, чтобы пересечь эту границу, становится солнечным ветром, который увлекает за собой магнитное поле Солнца.

До сих пор исследователи не знали, где именно находится критическая поверхность Альфвена. Основываясь на удаленных изображениях короны, предполагалось, что она находится в пределах от 10 до 20 солнечных радиусов от поверхности Солнца. Спиральная траектория Parker медленно приближает его к Солнцу, и в течение последних нескольких проходов зонд постоянно находился ниже 20 солнечных радиусов, что давало ему возможность пересечь границу.

28 апреля 2021 года во время восьмого пролета мимо Солнца зонд Parker Solar Probe обнаружил определенные условия на высоте 18,8 радиуса Солнца, по которым ученые поняли, что он пересек критическую поверхность Альфвена и наконец-то впервые вошел в солнечную атмосферу.

Что известно о солнечном зонде Parker

Parker Solar Probe - это автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца. Зонд назван в честь американского астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 году предсказал существование солнечного ветра. Аппарат запустили 12 августа 2018 года с мыса Канаверал.

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Автор: Катерина Комолова