Как оказалось, на этом дворе было найдено взрослых змей, которые были оплодотворенными.

Житель Сиднея рассказал, что был "совершенно поражен", когда специалисты поймали 102 ядовитые змеи с одного места на его заднем дворе. Речь идет о Дэвиде Штейне, который вызвал змееловов после того, как на своем дворе в западном пригороде Сиднея увидел, по его словам, шесть краснобрюхих черных змей, пишет The Guardian.

"Когда я увидел их, меня аж трясло. Потом моя жена погуглила и нашла, что змеи собираются именно так, когда они готовы рожать", - рассказал мужчина.

Владелец компании, которая занимается отловом змей, Кори Кереваро, отправил своего работника на место, где тот нашел пятерых взрослых особей, четыре из которых были "гравидами", то есть носили яйца внутри. После чего он начал находить в мульче "детеныша за детенышем".

"Он просто находил малыша за малышом, малыша за малышом. Это было просто потрясающе, я просто не мог в это поверить", - отметил владелец дома.

Позже сын Штейна помог найти еще около 40 змей, четыре из которых были рождены во время процесса переселения.

"Сначала было 40 змей, потом 70, потом 90", - поделился Кереваро.

В общем специалисты насчитали пять взрослых самок и 97 малышей.

"Количество просто шокирует. У нас на заднем дворе есть краснобрюхие змеи - вы увидите, как одна из них выскальзывает в ручей - но их не так много", - отметил Штейн.

В то же время в Австралийском музее сообщили, что змеи являются ядовитыми, особенно для маленьких детей и животных, однако в целом считаются не агрессивными.

"Симптомы отравления включают кровотечение и отек в месте укуса, тошноту, рвоту, головную боль, боль в животе, диарею, потливость, а также местную или общую боль и слабость в мышцах", - добавили в музее.

По словам Кереваро, однажды ему удалось вытащить 14 маленьких змей из стены, однако теперь его работник Купер является рекордсменом компании, а может и штата или даже страны, по количеству змей, пойманных во время одного выхода.

Позже Штейн сообщил, что окончательное количество змей должно возрасти, ведь одна самка еще не родила.

Другие удивительные находки

Как писал УНИАН, мужчина нашел в своем доме потайную комнату, в которой увидел много коробок, к которым не прикасались с 1960-х годов. Как оказалось, в этих коробках было нечто странное и не то, чего ожидал увидеть мужчина.

Также сообщалось, что в США мужчина во время прогулки наткнулся на бивень мамонта в русле реки Миссисипи. Отмечается, что этот бивень принадлежал колумбийскому мамонту (Mammuthus columbi).

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