Все больше стран мира увеличивают свои инвестиции в космические программы / фото ua.depositphotos.com

В 2024 году государственные расходы на космическую деятельность достигли 135 млрд долларов, что на 10% больше, чем в 2023-м. Об этом со ссылкой на аналитически-консалтинговую компанию Novaspace сообщает издание BroadcastPro ME.

Рост в основном обеспечил оборонный сектор, инвестиции в который достигли 73 миллиардов долларов. В целом можно констатировать, что разные страны мира увеличивают инвестиции в космическую сферу.

И хотя США продолжают быть лидерами, их доля сократилась до 59% по сравнению с более чем 75% в 2000-м. Это отражает рост инвестиций КНР и других стран в космическую отрасль.

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Как можно видеть на инфографике, главным конкурентом Соединенных Штатов выступает Китай. На третьем месте находится Япония, а Россия занимает лишь четвертую позицию. Среди европейских стран наибольшими затратами на космическую сферу может похвастаться Франция.

Фото Novaspace

Авторы отмечают, что государства не только расширяют свои возможности по исследованию космоса, но и используют его для укрепления своей геополитической позиции, а также для стимулирования экономического роста.

Космическая "гонка" - Россия отстает

Можно констатировать, что РФ теряет свои позиции в космической сфере. В первую очередь, это касается даже не номинальных затрат, а технологического отставания, в частности, от США.

Так, американцы уже много лет эксплуатируют многоразовые ракеты-носители, в то время как РФ на сегодня не имеет ни одной.

В прошлом году глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российскую многоразовую ракету "Амур-СПГ" можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9 от SpaceX.

Это заявление вызвало на Западе легкую иронию, ведь российский носитель не осуществил ни одного пуска и на сегодня существует только как проект.

Также стоит отметить, что "скандальная" российская ракета "Ангара-А5", которая оказалась слишком дорогой, осуществила лишь четыре запуска. Последний выполнили в апреле 2024-го.

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