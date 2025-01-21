Среди европейских стран наибольшими затратами на космическую сферу может похвастаться Франция.

В 2024 году государственные расходы на космическую деятельность достигли 135 млрд долларов, что на 10% больше, чем в 2023-м. Об этом со ссылкой на аналитически-консалтинговую компанию Novaspace сообщает издание BroadcastPro ME.

Рост в основном обеспечил оборонный сектор, инвестиции в который достигли 73 миллиардов долларов. В целом можно констатировать, что разные страны мира увеличивают инвестиции в космическую сферу.

И хотя США продолжают быть лидерами, их доля сократилась до 59% по сравнению с более чем 75% в 2000-м. Это отражает рост инвестиций КНР и других стран в космическую отрасль.

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Как можно видеть на инфографике, главным конкурентом Соединенных Штатов выступает Китай. На третьем месте находится Япония, а Россия занимает лишь четвертую позицию. Среди европейских стран наибольшими затратами на космическую сферу может похвастаться Франция.

Авторы отмечают, что государства не только расширяют свои возможности по исследованию космоса, но и используют его для укрепления своей геополитической позиции, а также для стимулирования экономического роста.

Космическая "гонка" - Россия отстает

Можно констатировать, что РФ теряет свои позиции в космической сфере. В первую очередь, это касается даже не номинальных затрат, а технологического отставания, в частности, от США.

Так, американцы уже много лет эксплуатируют многоразовые ракеты-носители, в то время как РФ на сегодня не имеет ни одной.

В прошлом году глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российскую многоразовую ракету "Амур-СПГ" можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9 от SpaceX.

Это заявление вызвало на Западе легкую иронию, ведь российский носитель не осуществил ни одного пуска и на сегодня существует только как проект.

Также стоит отметить, что "скандальная" российская ракета "Ангара-А5", которая оказалась слишком дорогой, осуществила лишь четыре запуска. Последний выполнили в апреле 2024-го.

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