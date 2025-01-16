Главное преимущество космической СЭС - в 10 раз выше производительность, чем на земле

Китайские ученые объявили о плане построить в космосе огромную солнечную электростанцию шириной в 1 километр, которая будет непрерывно передавать энергию обратно на Землю с помощью микроволн. Об этом пишет научный вестник Live Science.

Этот амбициозный проект уже сравнивают с китайской ГЭС "Три ущелья", которая расположена на реке Янцзы в центральном Китае и является крупнейшим в мире гидроэнергетическим проектом. Она производит 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

Новый проект, по словам ведущего ученого Лонга Лехао, главного конструктора китайских ракет Long March, будет "таким же значимым", как и плотина "Три ущелья".

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"Это невероятный проект, которого стоит с нетерпением ждать. Энергия, собранная за один год, будет эквивалентна общему количеству нефти, которую можно добыть с Земли", - заявил Лонг во время октябрьской лекции, организованной Китайской академией наук.

Как отмечает Live Science, несмотря на значительный прогресс технологий солнечной энергетики в последние десятилетия, здесь есть еще некоторые фундаментальные ограничения. Например, низкая эффективность работы в облачную погоду. И даже в ясную погоду значительная часть солнечной энергии рассеивается в атмосфере, так и не достигнув поверхности земли.

Космическая солнечная электростанция лишена этих недостатков и может непрерывно собирать энергию солнца, которая в космосе в 10 раз интенсивнее, чем на поверхности Земли.

Но здесь уже возникает другая проблема - построить электростанцию в космосе. Даже чтобы просто доставить все необходимое на орбиту, понадобится много рейсов космического грузового корабля. Чтобы преодолеть эту проблему, Лонг и его команда работают над разработкой многоразовой тяжёлой ракеты Long March-9 (CZ-9), которая будет иметь грузоподъёмность не менее 150 тонн.

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Как писал УНИАН, команда ученых из Японии работает над усовершенствованием технологии получения топлива из воды и света. Хотя идея получения водорода из воды не является новой, проблемой является низкая эффективность современных технологий, из-за чего они остаются коммерчески неоправданными.

Также мы рассказывали, что в Китае придумали, как получать электроэнергию из дождя. Авторы технологии говорят, что она прекрасно может работать в отдаленных изолированных районах. Но другие специалисты имеют определенные сомнения в ее пригодности к практическому использованию.

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