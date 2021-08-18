Самый дешевый аппарат с процессором Core i3, 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ обойдется в $749. Старт продаж в Украине ожидается к концу 2021 года.

Сегодня китайская компания realme провела презентацию, на которой представила свой первый ноутбук под названием Book. Он получил 14-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2К, а также металлический корпус толщиной 14,9 мм и весом 1,38 кг.

В realme Book установленны процессоры Intel Core 11-го поколения (Core i3 или Core i5 – в зависимости от комплектации) с системой охлаждения Storm Cooling System с двумя вентиляторами. По заявлению компании, это гарантирует безупречную работу девайса даже в командных играх.

В зависимости от комплектации в ноутбуке от realme может быть от 8 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а также до 512 ГБ хранилища PCIe SSD.

Работает Book на ОС Windows 10. Компания обещает до 11 часов автономной работы девайса. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 Вт. Гаджет оснащен двумя динамиками HARMAN и двумя микрофонами с шумоподавлением.

Из портов подключения в ноутбуке есть Type-C (USB 3), Type-C (USB 4/Thundebold), Type-A (USB 3), а также 3.5 мм разъем для наушников.

Комплектация и цена

Realme Book с процессором Core i3, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища обойдется в $749;

Book с Core i3, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ на будут продавать за $799;

Вариант гаджета с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ будет стоить $969.

Ноутбук с Core i5, 16 ГБ и хранилищем на 512 ГБ – $999.

В Украине старт продаж realme Book ожидается к концу 2021 года.

Автор: Сергей Коршунов