NBC News: Африка медленно распадается из-за рождения нового океана

Ученые говорят, что на завершение процесса потребуется несколько миллионов лет.

В одной из самых жарких точек на Земле, в засушливом восточно-африканском регионе Афар пролегает точное место, где глубоко под землей распадается целый континент.

Этот пустынный регион лежит на поверхности трех тектонических плит, которые очень медленно отдаляются друг от друга в ходе сложного геологического процесса. Ученые говорят, что, в конце концов, он закончится разломом Африки на две части. В результате образуется новый бассейн океана. Но, как пишет NBC News, это произойдет через миллионы лет.

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Пока же очевидным доказательством этого процесса стала трещина, которая простирается на 56 километров в Эфиопской пустыни. Тектоническую судьбу Африки изучают уже несколько десятилетий. Но новые спутниковые оценки помогают ученым лучше понять эту трансформацию и предлагают различные инструменты для исследования постепенного рождения нового океана в наиболее уникальной точке на планете.

"Это единственное место на Земле, где можно исследовать превращение континентального рифта в океанический", - сказал ученый из Университета Лидса Кристофер Мур, который использует спутниковый радар для наблюдения за вулканической активностью на Востоке Африки, связанной с разломом континента.

Считается, что новый африканский океан сформируется через 5-10 миллионов лет. Но уже сейчас расположение региона Афар на границе между Нубийской, Сомалийской и Арабской тектоническими плитами делает ее уникальной лабораторией для изучения тектонических процессов.

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Кора Земли состоит из десятка крупных тектонических плит. Это различной формы скалистые образования, которые постоянно сталкиваются между собой, накладываются и расходятся друг от друга. Последние 30 миллионов лет Арабская плита двигалась от Африки. Этот процесс ответственен за появление Красного моря и Аденского залива между двумя массивами суши. Но Сомалийская плита на Востоке Африки также отдаляется от Нубийской, создавая линию разлома вдоль Великой рифтовой долины, которая пролегает через Эфиопию и Кению.

Но до сих пор не известно, что заставляет континент распадаться. Некоторые ученые считают, что массивный шлейф раскаленных горных пород из мантии Земли под Восточной Африкой может быть движущей силой.

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