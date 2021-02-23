Полет на корабле Crew Dragon профинансировал основатель Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман.

Космическая компания SpaceX, готовящая первую коммерческую миссию, сообщила об участии в ней 29-летней американки Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей.

Читайте такжеВ астронавты впервые в истории набирают людей с инвалидностьюПолет на корабле Crew Dragon профинансировал основатель Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Ранее он объявил сбор средств Детской исследовательской больнице Святого Иуды, пообещав случайно выбранному жертвователю место.

Третье кресло на борту займет женщина-врач из той же больницы, а четвертое получит владелец одной из компаний, которые пользуются услугами Shift4 Payments. Каждый член экипажа должен представлять четыре столпа миссии — лидерство, надежду, щедрость и процветание. Полет ожидается в конце года.

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Автор: УНИАН