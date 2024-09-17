Даже поездка в соседний город может дать определенный положительный эффект.

Зарубежные путешествия приобретают популярность с каждым годом. Кроме простого отдыха и познания нового путешествия положительно влияют и на здоровье, пишет Australian Associated Press.

Ученые из Университета Эдит Коуэн в городе Перт (Западная Австралия) выяснили, что зарубежные поездки помогают людям выглядеть моложе. "Старение, как процесс, является необратимым. Хотя это невозможно остановить, его можно замедлить", - сказала изданию исследовательница Фангли Ху.

Знакомство с новыми культурами, языками, окружением может стимулировать реакцию на стресс, укрепить иммунную систему и повысить скорость метаболизма, говорят исследователи.

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"Проще говоря, система самозащиты становится более устойчивой. Гормоны, способствующие восстановлению и регенерации тканей, могут высвобождаться и способствовать функционированию системы самовосстановления", - пояснила госпожа Ху.

По словам исследовательницы, туристические путешествия фактически являются частью здорового образа жизни, ведь они потенциально могут способствовать физическому и психическому здоровью, замедляя старение организма. Находясь вдали от привычной рутины, люди, скорее всего, будут активными, авантюрными и интерактивными.

"Путешествуя, вы можете погрузиться в новую среду - особенно в терапевтические пейзажи, такие как леса и пляжи - и они могут помочь уменьшить стресс и улучшить психическое благополучие людей. Путешествия могут способствовать физической активности, например ходьба, пешие прогулки, езда на велосипеде - многие виды деятельности, которые могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, метаболизм, напряжение мышц и многие другие аспекты функциональности тела", - сказала госпожа Ху.

При этом психологический аспект путешествий тоже важен. В путешествии люди активнее взаимодействуют с интересными незнакомцами - другими туристами, местными жителями или даже животными. А это может улучшить настроение, уменьшить чувство одиночества и улучшить когнитивные функции, говорит исследовательница.

Конечно, не все в путешествии приносит удовольствие или расслабляет. Потерянный паспорт, украденный телефон или опоздание на самолёт пользы для здоровья не принесёт, признаёт Ху.

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