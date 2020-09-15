На сегодняшней конференции компания Apple должна будет представить свои новые смарт-часы и планшеты. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в сети характеристики ряда новых устройств еще до официального анонса.
Читайте такжеКак будет выглядеть новый iPhone: в сеть попало правдоподобное видео с корпусом новинки
Как сообщает Ixbt.com. Бласс поделился информацией о двух новых моделях iPad, а также об Apple Watch Series 6 и доступных Apple Watch SE.
Так, iPad Air четвертого поколения будет построен на новом чипе Apple A14. Эта же платформа, предположительно, будет использоваться в iPhone 12. Кроме того, новый iPad Air получит порт USB-C.
Еще одна новинка – iPad восьмого поколения, будет построен на менее мощном чипе A12X Bionic и иметь разъём Lightning от Apple. При этом, он будет дешевле iPad Air.
По информации источника, в Apple Watch Series 6 будет установлен чип S4. Журналисты допускают, что это ошибка, ведь в Apple Watch Series Series 5 был установлен процессор S5.
Умные часы будут представлены в двух размерах, они будут доступны в версиях с Bluetooth и LTE. То же касается и более доступных Apple Watch SE.
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть
- Сегодня компания Apple представит новую линейку гаджетов.
- Как сообщили в Apple, презентация начнется 15 сентября в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция будет проводиться со штаб-квартиры Apple Park в Купертино.
- Ожидается, что 15 сентября компания покажет новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8. Самая ожидаемая новинка презентации — линейка iPhone 12: Apple должна представить iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще одну модель iPhone.
- Вокруг анонса новой линейки iPhone гуляют противоречивые слухи. Некоторые аналитики говорят, что компания не готова анонсировать их, и представит позже. Другие склоняются к тому, что Apple все же представит долгожданные новинки сегодня.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram