Согласно утечке, iPad Air 4 будет построен на новом чипе Apple A14.

На сегодняшней конференции компания Apple должна будет представить свои новые смарт-часы и планшеты. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в сети характеристики ряда новых устройств еще до официального анонса.

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Как сообщает Ixbt.com. Бласс поделился информацией о двух новых моделях iPad, а также об Apple Watch Series 6 и доступных Apple Watch SE.

Так, iPad Air четвертого поколения будет построен на новом чипе Apple A14. Эта же платформа, предположительно, будет использоваться в iPhone 12. Кроме того, новый iPad Air получит порт USB-C.

Еще одна новинка – iPad восьмого поколения, будет построен на менее мощном чипе A12X Bionic и иметь разъём Lightning от Apple. При этом, он будет дешевле iPad Air.

По информации источника, в Apple Watch Series 6 будет установлен чип S4. Журналисты допускают, что это ошибка, ведь в Apple Watch Series Series 5 был установлен процессор S5.

Умные часы будут представлены в двух размерах, они будут доступны в версиях с Bluetooth и LTE. То же касается и более доступных Apple Watch SE.

Презентация Apple 2020: где и когда смотреть

Сегодня компания Apple представит новую линейку гаджетов.

Как сообщили в Apple, презентация начнется 15 сентября в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция будет проводиться со штаб-квартиры Apple Park в Купертино.

Ожидается, что 15 сентября компания покажет новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8. Самая ожидаемая новинка презентации — линейка iPhone 12: Apple должна представить iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще одну модель iPhone.

Вокруг анонса новой линейки iPhone гуляют противоречивые слухи. Некоторые аналитики говорят, что компания не готова анонсировать их, и представит позже. Другие склоняются к тому, что Apple все же представит долгожданные новинки сегодня.

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Автор: Дмитрий Захаров