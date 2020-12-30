Документ будет включать данные о всех неизвестных объектах в американском воздушном пространстве, а также анализ потенциальных угроз от таких аппаратов.

Федеральные агентства США должны опубликовать отчет об НЛО за менее чем 180 дней. И это произойдет благодаря положениям, включенным в законопроект о выделении 2,3 триллионов долларов на меры стимуляции и расходы правительства, который президент Дональд Трамп подписал в воскресенье.

Читайте такжеПентагон подтвердил, что создает группу для исследования НЛОКак пишет Newsweek в отчете Комитета по вопросам разведки, прикрепленному к закону "О разрешении на разведку в 2021 году", указано, что директор Национальной разведки США, министр обороны страны и главы соответствующих ведомств должны подать отчет комитетам Конгресса по вопросам разведки и военной службы. Этот документ должен касаться "неустановленных воздушных феноменов (которые также называют "аномальными воздушными аппаратами"), включая объекты, за которыми велось наблюдение и которые не были идентифицированы". При этом, Пентагон, разведка и другие ведомства должны подать отчет в течение 180 дней после одобрения закона.

Председатель комитета сенатор Марко Рубио также попросил, чтобы отчет включал подробные анализы данных ФБР, собранных в ходе расследования "вторжений неопознанных воздушных феноменов" в запретные зоны воздушного пространства США. А также чтобы он содержал разведывательные данные, собранные службой морской разведки США. Кроме того, военных попросили составить анализ потенциальных угроз от НЛО для национальной безопасности страны, а также оценить, могут ли нераспознанные объекты быть связаны с "иностранными врагами".

Запрос об отчете по НЛО появился после того, как Пентагон опубликовал три ранее засекреченных видео контактов с такими объектами. Их сняли пилоты ВМС США в 2004 и 2015 годах.

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Перевод: Лесь Дымань