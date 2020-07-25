Пентагон решил обнародовать секретные данные об НЛО – NYT

Речь идет о неопознанных летающих объектах, которые появляются над военными базами США и местами военных учений.

Специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне раскроет часть собранных секретных данных.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке сената США.

Группа специалистов сначала "стандартизирует данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО, после чего сообщит общественности о некоторых своих выводах в течение шести месяцев после разрешения разведки.

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Глава сенатского комитета Марко Рубио заявил, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над военными базами США и местами военных учений.

"Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника", - сказал сенатор.

Сотрудник программы Эрика Дэвиса рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".

Как сообщал ранее УНИАН, в конце апреля Пентагон официально обнародовал три видеозаписи с 2004 и 2015 годов, на которых якобы зафиксированы неопознанные летающие объекты.

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