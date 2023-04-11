Новый плотный слой обнаружили на глубине почти 3000 километров.

Ученые открыли нечто ранее неизведанное: древнее дно океана, которое может охватывать ядро нашей планеты. Об этом сообщает Science Alert.

Этот тонкий, но плотный слой находится примерно на 2900 километров ниже поверхности, на границе ядра и мантии.

Геологи использовали 15 станций мониторинга, закопанных во льдах Антарктиды, для картографирования сейсмических волн от землетрясений за три года. То, как эти волны движутся и отскакивают, показывает состав материала внутри Земли.

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"Толщина материала варьируется от нескольких километров до десятков километров. Это говорит о том, что мы видим горы в ядре, в некоторых местах в пять раз превышающие высоту горы Эверест", - говорят исследователи.

По мнению ученых, эти слои, скорее всего, представляют собой океаническую кору, погребенную миллионы лет назад.

Есть также предположение, что эта древняя океаническая кора могла быть "обернута" вокруг всего ядра. Однако сейчас утверждать это наверняка нет возможности. Будущие сейсмические исследования должны дополнить общую картину.

Вращение ядра Земли замедлилось - что известно

По словам ученых, ранее ядро Земли вращалось быстрее, чем мантия, однако ситуация изменилась. Согласно последним данным, с 2009 года вращение внутреннего ядра нашей планеты замедляется.

Учене говорят, что на данный момент вращение ядра практически прекратилось и даже может начаться в обратную сторону. Исследователи заверяют, что это не нанесет ощутимого влияния на магнитное поле Земли.

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