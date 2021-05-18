В музее покажут осколок метеорита весом 100 грамм. Это крупнейший из найденных фрагментов.

Фрагмент метеорита, упавшего в феврале 2021 года в английском городе Уинчкомб, выставят на всеобщее обозрение в лондонском Музее естествознания.

Этот редкий тип метеорита является частью древнего астероида, который появился в первые дни существования Солнечной системы.

Как пишет ТСН со ссылкой на BBC, возраст небесного тела насчитывает 4,6 млрд лет. В музее покажут осколок метеорита весом 100 грамм. Это крупнейший из найденных фрагментов.

Его подарила заведению Виктория Бонд, именно на ее земельный участок упал обломок. Коллекция музея насчитывает несколько фрагментов небесного тела - их суммарный вес составляет около 500 грамм.

Читайте такжеНайденный в пустыне Сахара метеорит старше Земли на несколько миллионов лет – ученыеФрагмент выставлен в стеклянной витрине. Остальные хранят в специальном боксе, чтобы они оставались сухими. Каждый фрагмент находится в небольшом мешочке.

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Автор: Ирина Погорелая