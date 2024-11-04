Новое исследование университета Бристоля рисует мрачную картину далекого будущего нашей планеты.

Экстремальные температуры могут привести к массовому вымиранию, которое в конечном итоге положит конец человечеству и млекопитающих на Земле.

Старший научный сотрудник Бристольского университета Александр Фарнсворт возглавил исследование, которое рисует мрачную картину далекого будущего нашей планеты, пишет Earth.com.

Ученые считают, что континенты Земли медленно дрейфуют и в итоге объединятся и сформируют единый массив суши, называемый Пангея Ультима. Этот суперконтинент радикально изменит климат планеты.

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Исследователи использовали суперкомпьютерные климатические модели для демонстрации того, как эта новая конфигурация может создать среду, которая будет слишком жаркой и сухой для большинства форм жизни.

"Вновь возникший суперконтинент фактически создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, более жаркое солнце и больше CO₂ в атмосфере, увеличивая парниковый эффект для большей части планеты", - объяснил Фарнсворт.

Во-первых, формирование суперконтинента будет означать большую площадь суши вдали от охлаждающего воздействия океана — явление, известное как эффект континентальности.

Во-вторых, за миллионы лет солнце станет ярче, излучая больше энергии и нагревая Землю. "Учитывая, что Солнце будет излучать примерно на 2,5% больше радиации, а суперконтинент будет расположен в основном в жарких, влажных тропиках, большая часть планеты может столкнуться с температурой от 40 до 70 °C", - сообщил исследователь.

В-третьих, повышенная вулканическая активность из-за тектонических движений выделит больше углекислого газа в атмосферу, удерживая больше тепла. "Перспективы на отдаленное будущее кажутся очень мрачными. Уровень углекислого газа может быть вдвое выше нынешнего", - добавил Фарнсворт.

"Ежедневные температуры от 40 до 50 °C и даже выше, усугубленные высоким уровнем влажности, в конечном итоге решат нашу судьбу", - констатировал ученый.

"Люди - наряду со многими другими видами - умрут из-за своей неспособности отдавать это тепло через пот, охлаждая свои тела", - отметил он.

Длительное воздействие чрезмерной жары плохо скажется и на млекопитающ их. Исследование предполагает, что только около 8–16 % суши на новом суперконтиненте будет пригодно для их обитания. Поскольку большая часть планеты столкнется с экстремальной жарой и засухой, найти еду и воду станет практически невозможно.

Хотя этот сценарий произойдет через миллионы лет, исследователи подчеркивают, что мы не должны упускать из виду текущий климатический кризис.

"Жизненно важно не упускать из виду наш текущий климатический кризис, который является результатом выбросов парниковых газов человеком", - подчеркнула соавтор доктор Юнис Ло, научный сотрудник по изменению климата и здоровью в Университете Бристоля.

"В то время как мы прогнозируем, что через 250 млн лет планета станет непригодной для жизни, сегодня мы уже испытываем экстремальную жару, которая пагубно влияет на здоровье человека. Вот почему крайне важно как можно скорее достичь нулевых выбросов", - объяснла она.

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