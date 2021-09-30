Дисплей OLED обеспечивает превосходное качество изображения, в отличие от обычного ЖК-экрана.

При покупке ноутбука нужно учитывать один из важных факторов - качество экрана.

Среди черт качественного экрана для повседневного использования стоит выделить: цветовой охват, яркость и контрастность, минимум уровня излучения вредного синего света.

Цветовой охват

Дисплей должен воспроизводить как можно более широкий спектр оттенков, тогда изображение будет более реалистичным и красочным. За таким экраном комфортно и работать, и просматривать фильмы. Так, качественный дисплей должен воспроизводить не менее 100% цветового пространства sRGB.

Яркость и контрастность

При различных перепадах света, таких как работа в помещении и на улице, учитывайте два фактора: дисплей должен иметь максимальную яркость от 300 кд / м2; а контрастность должна быть высокой, чтобы видеть качественную картинку в темных сценах фильма. О кинематографическом уровне дисплеев свидетельствует сертификация VESA DisplayHDR True Black.

Технологии повышения комфорта

Синяя составляющая света при длительной работе за экраном может вызывать дискомфорт и даже негативно влиять на качество сна, поэтому нужно выбирать устройство с минимальным уровнем излучения вредного света. Дисплеи с современными технологиями повышения комфорта сертифицированы независимыми лабораториями, среди которых TÜV Rheinland.

Все указанные выше преимущества есть в OLED-дисплеях, которыми оснащены новые ноутбуки ASUS, в частности Zenbook 13 OLED. OLED-технология предусматривает изготовление панелей на основе органических светодиодов, поэтому они не нуждаются в фоновой подсветке.

Поэтому расскажем подробнее о Zenbook 13 OLED. У него 13-дюймовый OLED-дисплей с максимальной яркостью 400 кд/м2, он имеет широкий цветовой охват в 100% DCI-P3 (это больше sRGB) и невероятный уровень контрастности в 1 000 000:1 для реалистичной картинки.

Высокая точность воспроизведения цвета подтверждена сертификатами PANTONE Validated и CalMAN Certified. В свою очередь, сертификация VESA DisplayHDR 600 True Black свидетельствует об отличном качестве отображения HDR-контента.

Кроме того, этот OLED-дисплей гарантирует высокую точность воспроизведения оттенков цвета при разных уровнях яркости. А еще в нем уровень синего света на 70% ниже, чем в обычных ЖК-дисплеях ноутбуков.

Еще одно преимущество ZenBook 13 OLED - он легкий и компактный, поэтому с ним легко решать любые дела на ходу. Он выполнен в прочном металлическом корпусе, имеет полноценный комплект портов. Впечатляет и время автономной работы новинки - 13 часов. Ноутбук доступен в двух вариантах цвета - Pine Grey ("Серая сосна") и Lilac Mist ("Сиреневый туман").

Подробнее о ноутбуках ASUS OLED можно узнать по линку.

Автор: Григорий Бондарь