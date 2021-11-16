Астероид приблизится к планете уже на этой неделе.

Огромный астероид пролетит рядом с Землей, это случится на этой неделе. По информации ученых, космический камень в три раза больше, чем лондонский Биг-Бен.

Астероид 3361 Orpheus приблизится к нашей планете уже на выходных, со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса передает издание The Sun.

По данным ученых NASA, длина огромного космического камня составляет около 300 метров (примерно 984 фунта). Астероид в три раза больше башни Биг-Бен в Лондоне.

Однако исследователи не считают, что приближение астероида должно вызывать панику. По словам ученых, бояться не стоит. Все дело в том, что астероид будет проходить рядом с Землей, однако понятие "рядом" в данном случае довольно относительное.

Расстояние от астероида до нашей планеты, прогнозируют в NASA, будет составлять почти 6 миллионов километров. Огромный космический камень будет двигаться со скоростью почти в 30 тысяч километров в час.

Астероид приблизится к Земле 21 ноября. До этого дня ученые будут продолжать наблюдать за движением космического камня, так как он все же может изменить траекторию. А, как известно, малейший сдвиг может стать причиной еще большего приближения космического объекта к нашей планете.

Ранее УНИАН уже сообщал, что к Земле летел астероид больше пирамиды Хеопса. Он приблизился к планете намного ближе Венеры и Марса.

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Автор: Полина Кузенко