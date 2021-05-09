В NASA заявляют, что Китай безответственно обращается со своим космическим мусором.

Обломки китайской ракеты-носителя Long March-5B в воскресенье упали в воды Индийского океана. Большая их часть сгорела в верхних слоях атмосферы.

Читайте такжеNASA заключило контракт на отправку туриста на МКС

Об этом со ссылкой на китайские госСМИ сообщает Reuters. Судя по предоставленным координатам, обломки упали к западу от Мальдивского архипелага.

Американское космическое командование подтвердило, что ракета вошла в атмосферу над Аравийским полуостровом, но точное место падения обломков назвать не могло.

Отмечается, что в прошлом году обломки ракеты 5B упали в Республике Кот-д’Ивуар, повредив несколько зданий. О пострадавших не сообщалось.

В NASA заявляют, что Китай безответственно обращается со своим космическим мусором. В американском агентстве подчеркивают, что космические государства при запуске ракет должны минимизировать риски для людей и собственности, а также быть максимально прозрачными в подобных операциях.

Что известно о Long March-5B

22-тонная ракета-носитель Long March-5B стартовала с космодрома на юге Китая 29 апреля. Она вывела на околоземную орбиту основной модуль третьей орбитальной космической станции КНР, которую планируется развернуть к 2022 году.

Ступень ракеты неконтролируемо возвращалась на Землю.

Сообщалось, что неуправляемая ступень ракеты-носителя может упасть в Азии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров