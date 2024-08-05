Первому пациенту вживили чип в январе, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд".

Миллиардер Илон Маск объявил, что его компания Neuralink провела вторую успешную операцию по вживлению мозгового чипа парализованному пациенту, который служит связующим звеном между мозгом человека и компьютером.

"Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", – заявил Маск в подкасте Лекса Фридмана, передает Reuters.

У второго пациента, так же как и у первого, была травма спинного мозга, которая оставила его парализованным, уточнил основатель Neuralink. По его словам, 400 электродов у второго пациента работают исправно, при том что всего в устройстве более 1 тыс. электродов.

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Маск не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но отметил, что к концу года они предоставят свои имплантаты еще восьми пациентам в рамках клинических испытаний. Первому пациенту вживили чип в январе, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Ранее в этом году Илон Маск анонсировал выпуск еще одного мозгового импланта под названием Blindsight. Он задумывается как девайс, который позволит слепым людям снова видеть мир. Имплант уже испытывают на обезьянах.

А уже в 2025 году ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, он заменит большую часть рутинной человеческой работы. Но Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

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