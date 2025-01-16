По словам исследователей, эти жертвоприношения были попытками восстановить благоприятные условия для климата.

Исследователи обнаружили, что извержение вулкана около 2900 года до н.э. имело разрушительное влияние на неолитические общества в Северной Европе, изменив их ритуалы и образ жизни. В частности ученые из Института Нильса Бора, Копенгагенского университета и других учреждений связали эту климатическую катастрофу с использованием символических "солнечных камней", которые теперь считают частью ритуалов, которые были направлены на "задабривание солнца", пишет Interesting Engineering.

"Мы давно знаем, что солнце было центральным элементом для ранних сельскохозяйственных культур Северной Европы. Они обрабатывали землю и зависели от солнца, чтобы собрать урожай. Если бы солнце почти исчезло из-за тумана в стратосфере на долгое время, это было бы чрезвычайно страшно для них", - объяснил археолог Руне Иверсен из Копенгагенского университета.

Ученые благодаря анализу ледяного зерна из Гренландии и Антарктиды обнаружили высокий уровень серы, который образовался из-за мощного извержения вулкана около 4900 лет назад. Скорее всего, такое извержение вызвало "вулканическую зиму" с уменьшением солнечного света и похолоданием.

Видео дня

"Камни, найденные на месте Васагорд в Борнхольме, Дания, являются археологическим чудом - гравировка солнца на них, как полагают, олицетворяют как солнечную энергию, так и плодородие. Эти артефакты были найдены во рвах вместе с разбитой глиняной посудой, костями животных и кремневыми орудиями и, вероятно, использовались как ритуальные жертвоприношения", - подчеркнули в материале.

В то же время Иверсен и его команда предположили, что эти жертвоприношения были попытками восстановить благоприятные условия или поблагодарить за возвращение солнца.

"Есть основания полагать, что неолитические люди на Борнхольме хотели защитить себя от дальнейшего ухудшения климата, принося в жертву солнечные камни - или, возможно, они хотели выразить свою благодарность за то, что солнце снова вернулось", - отмечают исследователи.

Кроме того, извержение вулкана было не единственной проблемой, с которой столкнулись неолитические люди. В частности, исследование ДНК человеческих останков показало, что чума была очень распространенной проблемой, что также дестабилизировало сообщества.

"Солнечные камни являются абсолютно уникальными, в том числе и в европейском контексте. Это просто невероятное открытие, которое демонстрирует, что захоронение в честь солнца является древним явлением, с которым мы снова сталкиваемся в Южной Скандинавии во время климатической катастрофы, вызванной извержением вулкана в 536 году нашей эры, когда несколько больших золотых сокровищ были положены, как жертвоприношение", - отметил Лассе Вилиен Соренсен, старший научный сотрудник Национального музея Дании и соавтор научной статьи.

Другие научные исследования

Ранее ученые выяснили, что женщины правили Британией в железном веке. Для этого исследователи секвенировали ДНК 55 человек из дуротризского захоронения в Уинтерборне, Кингстон, а также еще двух из других близлежащих кладбищ.

Также известно, что почти 200 лет назад Солнце стало голубым, и только сейчас ученым удалось понять, как это произошло. По их словам, это произошло из-за "таинственного извержения" вулкана, которое привело к короткому резкому похолоданию, произошедшему между 1831 и 1833 годами, снизив среднюю температуру около на 1°C.

Вас также могут заинтересовать новости: