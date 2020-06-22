NASA думает над возможностью отправки миссии на крупнейший спутник Нептуна

В агентстве отмечают, что исследователям очень интересен этот спутник с необычной ледяной смесью на поверхности.

Американское аэрокосмическое агентство NASA рассматривает возможность отправить роботизированную миссию на Тритон - крупнейший спутник газового гиганта Нептуна.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на Space.com, Тритон одна из четырех концепций миссий, участвующих в программе "Открытие", в рамках которых NASA разрабатывает относительно дешевые роботизированные исследования.

В агентстве отмечают, что исследователям очень интересен этот спутник с необычной ледяной смесью на поверхности.

Космический аппарат "Вояджер-2" является единственным исследовательским аппаратом, который пролетал рядом с Тритоном. Исследователи рассчитывают, что изучение Тритона позволит лучше понять, как развивались планеты и их спутники в Солнечной системе.

Этот спутник является седьмым по размеру в Солнечной системе, он много чем интересует ученых. Это единственный спутник, вращающийся круг своей планеты в обратном направлении, он имеет экстремальный наклон орбиты, смещенный от экватора Нептуна на 23 градуса.

Тритон имеет необычную атмосферу и динамичный климат, его ионосфера заполнена заряженными частицами и в десять раз активнее, чем на других спутниках в Солнечной системе. Обычно на спутниках ионосфера заряжена с помощью Солнца, но Тритон расположен слишком далеко от него, поэтомуздесь должен быть другой источник энергии.

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