Спровоцируют бури новые сильные вспышки на Солнце.

На Солнце зафиксированы новые мощные вспышки, которые наверняка спровоцируют сильные геомагнитные бури 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщается на сайте наблюдений за космосом и миром Earth Sky.

Отмечается, что вспышки были почти Х класса, которые считаются самыми мощными, они в разы сильнее той, которая спровоцировала полярное сияние в начале ноября.

Вспышки произошли в среду, 29 ноября, из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска.

"Этот CME (выброс корональной массы) движется прямо к Земле. Синоптики космической погоды из NOAA предсказывают, что этот сгусток солнечного вещества достигнет Земли 30 ноября. Этот CME движется к нам вслед за другим CME, выпущенным с Солнца 27 ноября, который, как ожидается, достигнет нас в конце 29 ноября". – предупредили исследователи.

Предполагается, что новые вспышки могут спровоцировать сильные геомагнитные бури, также, возможно, будут видны полярные сияния, но в более высоких широтах.

Магнитная буря 22 - 26 ноября

Как писал УНИАН, в конце ноября прогнозировали сильную магнитную бурю в Украине и во всем мире. Она продолжалась 5 дней.

Отмечалось, что буря ожидалась на Земле с 22 по 26 ноября. Исследователи предупреждали, что солнечная активность 22 ноября будет средней (5 баллов), а 23 ноября - слабой - (4 балла). Затем 24 и 25 ноября мощность бури вновь поднимется до 5 баллов, а 26 ноября упадет до 4 баллов.

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