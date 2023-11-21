В конце ноября Землю накроет длительная магнитная буря, которая продлится почти неделю.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой и предупреждают об опасных явлениях. Иногда на Солнце случаются выбросы энергии, которые влияют на магнитное поле Земли. Такая повышенная активность называется магнитными бурями.

Сильная магнитная буря в Украине и во всем мире ожидается в конце ноября. Её продолжительность составит 5 дней.

Продолжительная магнитная буря в конце ноября 2023

Погодный сайт Meteoagent сообщил, когда будет магнитная буря. Продолжительная буря ожидается на Земле с 22 по 26 ноября (со среды по воскресенье). Солнечная активность 22 ноября будет средней (5 баллов), а 23 ноября - слабой - (4 балла). Затем 24 и 25 ноября мощность бури вновь поднимется до 5 баллов, а 26 ноября упадет до 4 баллов.

Видео дня

Это последняя магнитная буря в ноябре. В декабре сайт Meteoagent прогнозирует магнитную бурю мощностью 5 баллов 9 числа.

Магнитная буря - влияние на человека

Ученые пока не уверены, как влияют на человека магнитные бури. Результаты исследований оказались противоречивыми. Среди людей жалобы на негативные симптомы в дни бури чаще всего можно услышать от пожилых, метеозависимых людей и обладателей хронических болезней.

Самыми частыми симптомами недомогания в дни магнитной бури у людей чаще всего являются головная боль и головокружение, тошнота, повышение давления, слабость, бессонница, боль в мышцах и суставах, потеря аппетита, раздражительность, обострение хронических болезней.

Такие симптомы могут свидетельствовать о других серьезных заболеваниях, поэтому в случае любого недомогания рекомендуется обращаться к врачу. Большинство людей переносят магнитные бури достаточно легко.

Как защититься от магнитной бури

Людям, которые часто жалуются на плохое самочувствие в дни бурь, рекомендуется следовать принципам здорового образа жизни в опасные даты:

Измените свой рацион, уменьшив потребление тяжелой, жирной, и острой пищи, фастфуда, кофе и алкоголя. Вместо этого ешьте больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров воды в день, желательно с добавлением минералов и электролитов.

Увеличьте физическую активность, занимайтесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Занимайтесь хобби, которое помогает вам расслабиться. Уделяйте больше внимания общению с домашними питомцами.

Поддерживайте режим сна, стараясь ложиться спать в одно и то же время. Перед сном не смотрите телевизор и не пользуйтесь гаджетами.

Напомним, в начале ноября украинцы видели северное красное сияние Аврора в небе над северными областями. По мнению ученых, причиной такого редкого для Украины природного явление может быть высокая солнечная активность.

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