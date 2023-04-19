Идея нового проекта состоит в том, взаимодействие с поисковиком будет больше похоже на диалог с человеком.

Google "в панике" пытается насытить свою поисковую систему функциями, основанными на генеративном ИИ. Кроме того, в компании работают над совершенно новым поисковиком – общение с ним будет больше похоже на диалог с человеком. Об этом следует из отчета издания The New York Times.

По данным журналистов, сотрудники Google были в шоке, когда ранее в марте узнали, что компания Samsung планирует сменить Google на Bing от Microsoft как поисковую систему по умолчанию на своих устройствах.

Помимо репутационных потерь, Google теряют и в деньгах: доход по контракту с Samsung приносит ей более $3 млрд в год. Также в компании опасаются, что вскоре от них уйдет и Apple, договор с которой стоит еще дороже – $10 млрд ежегодно.

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В Google создали специальную группу по интеграции искусственного интеллекта в поиск еще после первых новостей о ChatGPT в начале 2023 года. Сейчас компания вливает больше всего сил именно в это направление, но до лидерства в нем далеко.

Ожидается, что обновленный поисковик на основе искусственного интеллекта представят на конференции I/O 2023 в мае этого года, а публичный запуск для части пользователей из США состоится осенью.

Google проигрывает гонку чат-ботов

Конкуренты с искусственным интеллектом, например обновленный Bing со встроенным ChatGPT, быстро становятся самой серьезной угрозой поисковому бизнесу Google за последние 25 лет. С последним обновлением Windows 11 обновленный поисковик со встроенным чат-ботом интегрировали прямо в панель задач.

В ответ на ChatGPT Google представила своего чат-бота Bard, но удивить не получилось. ИИ компании пока отстает от разработок OpenAI, а сервис доступен лишь ограниченному числу пользователей. И допускает ошибки.

Параллельно Илон Маск основал еще одну фирму – X.AI. Она займется разработками в области искусственного интеллекта, в том числе созданием аналога ChatGPT.

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