Аппарат также провел панорамную съемку местности и взял образец горной породы.

Марсоход Curiosity, который уже почти 10 лет бороздит поверхность красной планеты, прислал новый снимок.

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Как сообщает NASA, аппарат сфотографировал себя на фоне "Мон-Мерку" - так ученые назвали скалистое образование высотой около 6 метров.

Марсианский ровер использовал два селфи, чтобы сделать снимок. Он также провел панорамную съемку местности и взял образец горной породы.

Миссия Curiosity

Curiosity приземлился на поверхности Марса почти 10 лет назад. Запуск аппарата к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года, мягкая посадка на поверхности планеты – 6 августа 2012 года.

Curiosity является автономной химической лабораторией. Аппарат должен пройти десятки километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели.

Он также сделал на Марсе множество снимков.

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Автор: Дмитрий Захаров