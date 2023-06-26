Работники лабораторий Солнца непрерывно наблюдают за нашей звездой. Они фиксируют скачки солнечной активности и предупреждают об опасных явлениях, связанных с нашей звездой. Одним из них являются геомагнитные бури, негативно влияющие на наше самочувствие. Мы назвали все магнитные бури в июле 2023 года и собрали советы для метеочувствительных людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будут магнитные бури в июле 2023
Эксперты прогнозируют 5 магнитных бурь в июле. Первая из них накроет Землю в первый же день месяца, 1 июля. Затем в пятницу и субботу 7-8 июля ожидается слабая двухдневная магнитная буря.
Третий опасный период прогнозируется 12-13 июня. Буря 12 числа будет средней по силе, а 13 числа - слабой.
В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд, с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности. Последняя в месяце слабая магнитная буря ожидается 29 июля.
Как влияют на человека магнитные бури
Влияние магнитных бурь на здоровье может быть самым разным. Симптомы недомогания у разных людей очень отличаются. На метеочувствительных, пожилых и беременных бури влияют сильнее.
Приблизительные симптомы магнитной бури такие:
- головная боль;
- тошнота;
- головокружение;
- боль в мышцах;
- боль в животе;
- слабость;
- повышенная температура;
- учащенный пульс;
- повышенное давление;
- обострение хронических заболеваний.
Большинство людей переносит магнитные бури довольно легко, испытывая лишь легкое недомогание.
Как уберечься от магнитных бурь
В дни предполагаемой магнитной бури нужно соблюдать правила здорового образа жизни.
- Ешьте меньше соленой, острой и жареной пищи, но больше сезонных продуктов.
- Пейте больше жидкости: воды, чая, компотов.
- Откажитесь от употребления кофе, сигарет, алкоголя, энергетических напитков.
- Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Постарайтесь меньше нервничать, если это возможно.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу для оформления больничного.