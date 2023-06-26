Прогноз магнитных бурь на июль 2023 / фото ua.depositphotos.com

Работники лабораторий Солнца непрерывно наблюдают за нашей звездой. Они фиксируют скачки солнечной активности и предупреждают об опасных явлениях, связанных с нашей звездой. Одним из них являются геомагнитные бури, негативно влияющие на наше самочувствие. Мы назвали все магнитные бури в июле 2023 года и собрали советы для метеочувствительных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будут магнитные бури в июле 2023

Когда магнитные бури в июле 2023 / фото УНИАН

Эксперты прогнозируют 5 магнитных бурь в июле. Первая из них накроет Землю в первый же день месяца, 1 июля. Затем в пятницу и субботу 7-8 июля ожидается слабая двухдневная магнитная буря.

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Третий опасный период прогнозируется 12-13 июня. Буря 12 числа будет средней по силе, а 13 числа - слабой.

В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд, с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности. Последняя в месяце слабая магнитная буря ожидается 29 июля.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье может быть самым разным. Симптомы недомогания у разных людей очень отличаются. На метеочувствительных, пожилых и беременных бури влияют сильнее.

Приблизительные симптомы магнитной бури такие:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • боль в мышцах;
  • боль в животе;
  • слабость;
  • повышенная температура;
  • учащенный пульс;
  • повышенное давление;
  • обострение хронических заболеваний.

Большинство людей переносит магнитные бури довольно легко, испытывая лишь легкое недомогание.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни предполагаемой магнитной бури нужно соблюдать правила здорового образа жизни.

  1. Ешьте меньше соленой, острой и жареной пищи, но больше сезонных продуктов.
  2. Пейте больше жидкости: воды, чая, компотов.
  3. Откажитесь от употребления кофе, сигарет, алкоголя, энергетических напитков.
  4. Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
  5. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  6. Постарайтесь меньше нервничать, если это возможно.
  7. Ложитесь спать в одно и то же время.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу для оформления больничного.

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