В июле ожидается пять магнитных бурь разной мощности и продолжительности.

Работники лабораторий Солнца непрерывно наблюдают за нашей звездой. Они фиксируют скачки солнечной активности и предупреждают об опасных явлениях, связанных с нашей звездой. Одним из них являются геомагнитные бури, негативно влияющие на наше самочувствие. Мы назвали все магнитные бури в июле 2023 года и собрали советы для метеочувствительных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будут магнитные бури в июле 2023

Эксперты прогнозируют 5 магнитных бурь в июле. Первая из них накроет Землю в первый же день месяца, 1 июля. Затем в пятницу и субботу 7-8 июля ожидается слабая двухдневная магнитная буря.

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Третий опасный период прогнозируется 12-13 июня. Буря 12 числа будет средней по силе, а 13 числа - слабой.

В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд, с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности. Последняя в месяце слабая магнитная буря ожидается 29 июля.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье может быть самым разным. Симптомы недомогания у разных людей очень отличаются. На метеочувствительных, пожилых и беременных бури влияют сильнее.

Приблизительные симптомы магнитной бури такие:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в мышцах;

боль в животе;

слабость;

повышенная температура;

учащенный пульс;

повышенное давление;

обострение хронических заболеваний.

Большинство людей переносит магнитные бури довольно легко, испытывая лишь легкое недомогание.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни предполагаемой магнитной бури нужно соблюдать правила здорового образа жизни.

Ешьте меньше соленой, острой и жареной пищи, но больше сезонных продуктов. Пейте больше жидкости: воды, чая, компотов. Откажитесь от употребления кофе, сигарет, алкоголя, энергетических напитков. Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном. Постарайтесь меньше нервничать, если это возможно. Ложитесь спать в одно и то же время.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу для оформления больничного.

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