Во втором месяце лета ожидается две крупные солнечные вспышки.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Многие люди в дни бури чувствуют слабость и недомогание. Больше всего влиянию солнечной активности подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины.

Когда в июле ожидаются магнитные бури

По прогнозу специалистов солнечной лаборатории ФИАН, в июле ожидаются две магнитные бури. Первый всплеск будет в воскресенье 4 июля, второй - в понедельник и вторник 12 и 13 июля. Магнитные всплески будут средней силы, однако могут повлиять на метеозависимых людей.

Влияние магнитной бури на здоровье

В период магнитной бури могут возникать головная боль, боль в мышцах и суставах, головокружение, тошнота, слабость, сонливость, скачки артериального давления, обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы защититься от негативного влияния солнечных всплесков, за несколько дней до опасной даты стоит придерживаться правил здорового образа жизни.

Исключите из рациона жирную, мучную, сладкую пищу, а также алкоголь и кофе. Не следует и курить в этот период.

Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.

Принимайте контрастный душ.

Постарайтесь не нервничать.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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Автор: Екатерина Пулатова