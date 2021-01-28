Магнитные бури - это возмущения геомагнитного поля земли, которые могут длиться от нескольких часов до пары суток. Геомагнитные бури могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.
Когда в феврале будут магнитные бури
В феврале не ожидается сильных магнитных бурь. Небольшие всплески геомагнитной активности ожидаются 1, 2, 7, 8 и 20 февраля, но бури не предвидится. Однако прогноз на такой срок неточный и может измениться.
Влияние магнитных бурь на человека
Магнитные бури сильнее всего влияют на пожилых и метеочувствительных людей, а также беременных женщин. Во время геомагнитной активности человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессоницу, боли в мышцах и спине, обострение хронических заболеваний.
Чтобы защититься от воздействия солнечной активности, придерживайтесь простых правил.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Ложитесь спать пораньше.
- Не пейте кофе, алкоголь и энергетики в опасные дни.
- Постарайтесь не нервничать и исключить источники стресса.
- Откажитесь от жирной и жареной пищи, пейте травяной и зеленый чай.
- Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к семейному врачу.
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