Магнитные бури в феврале / фото ua.depositphotos.com

Магнитные бури - это возмущения геомагнитного поля земли, которые могут длиться от нескольких часов до пары суток. Геомагнитные бури могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.

Когда в феврале будут магнитные бури

Прогноз магнитных бурь / фото tesis.lebedev.ru

В феврале не ожидается сильных магнитных бурь. Небольшие всплески геомагнитной активности ожидаются 1, 2, 7, 8 и 20 февраля, но бури не предвидится. Однако прогноз на такой срок неточный и может измениться.

Влияние магнитных бурь на человека

Магнитные бури сильнее всего влияют на пожилых и метеочувствительных людей, а также беременных женщин. Во время геомагнитной активности человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессоницу, боли в мышцах и спине, обострение хронических заболеваний. 

Чтобы защититься от воздействия солнечной активности, придерживайтесь простых правил.

  • Проводите больше времени на свежем воздухе.
  • Ложитесь спать пораньше.
  • Не пейте кофе, алкоголь и энергетики в опасные дни.
  • Постарайтесь не нервничать и исключить источники стресса.
  • Откажитесь от жирной и жареной пищи, пейте травяной и зеленый чай.
  • Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к семейному врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова