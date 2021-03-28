В апреле на Земле несколько раз будет наблюдаться повышенная солнечная активность, что может негативно сказаться на здоровье. Узнайте, в какие дни апреля ожидаются геомагнитные бури, и как защитить свой организм от их воздействия.
Геомагнитные бури - это колебания в магнитном поле Земли, которые вызываются повышенной солнечной активности. Они могут вызывать сбои в работе систем связи и вызывать неприятные симптомы у людей.
Когда в апреле будут магнитные бури
Небольшой всплеск солнечной энергии наблюдается в четверг 2 апреля. С четверга 8 апреля по субботу 10 апреля ожидается следующая буря, которая в последний день достигнет уровня G1. Последняя буря в апреле пройдет 16-17апреля и также будет весьма ощутимой. Обратите внимание, что со временем прогноз специалистов может измениться.
Как защититься от влияния магнитных бурь
Сильнее всего влияние бури ощущают метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний. Во время геомагнитной бури у человека могут возникнуть такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- обострение хронических заболеваний;
- боли в мышцах и суставах;
- повышенное артериальное давление;
- бессоница или сонливость;
- раздражительность;
- тошнота.
Чтобы негативные последствия бури не коснулись вас, за несколько дней до бури нужно придерживаться правильного образа жизни.
- Откажитесь от алкоголя, сигарет и энергетических напитков.
- Постарайтесь не нервничать и держаться подальше от источников стресса.
- Ложитесь спать в одно и то же время и высыпайтесь.
- Замените кофе на зеленый чай.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный.
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