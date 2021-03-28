Магнитные бури в апреле 2021 / фото vladtime.ru

В апреле на Земле несколько раз будет наблюдаться повышенная солнечная активность, что может негативно сказаться на здоровье. Узнайте, в какие дни апреля ожидаются геомагнитные бури, и как защитить свой организм от их воздействия.

Геомагнитные бури - это колебания в магнитном поле Земли, которые вызываются повышенной солнечной активности. Они могут вызывать сбои в работе систем связи и вызывать неприятные симптомы у людей.

Когда в апреле будут магнитные бури

Геомагнитные бури в апреле 2021 / скриншот tesis.lebedev.ru

Небольшой всплеск солнечной энергии наблюдается в четверг 2 апреля. С четверга 8 апреля по субботу 10 апреля ожидается следующая буря, которая в последний день достигнет уровня G1. Последняя буря в апреле пройдет 16-17апреля и также будет весьма ощутимой. Обратите внимание, что со временем прогноз специалистов может измениться.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Сильнее всего влияние бури ощущают метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний. Во время геомагнитной бури у человека могут возникнуть такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в мышцах и суставах;
  • повышенное артериальное давление;
  • бессоница или сонливость;
  • раздражительность;
  • тошнота.

Чтобы негативные последствия бури не коснулись вас, за несколько дней до бури нужно придерживаться правильного образа жизни.

  1. Откажитесь от алкоголя, сигарет и энергетических напитков.
  2. Постарайтесь не нервничать и держаться подальше от источников стресса.
  3. Ложитесь спать в одно и то же время и высыпайтесь.
  4. Замените кофе на зеленый чай.
  5. Проводите больше времени на свежем воздухе.
  6. Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный.

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Автор: Екатерина Пулатова