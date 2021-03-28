В апреле ожидается несколько солнечных всплесков.

В апреле на Земле несколько раз будет наблюдаться повышенная солнечная активность, что может негативно сказаться на здоровье. Узнайте, в какие дни апреля ожидаются геомагнитные бури, и как защитить свой организм от их воздействия.

Геомагнитные бури - это колебания в магнитном поле Земли, которые вызываются повышенной солнечной активности. Они могут вызывать сбои в работе систем связи и вызывать неприятные симптомы у людей.

Когда в апреле будут магнитные бури

Небольшой всплеск солнечной энергии наблюдается в четверг 2 апреля. С четверга 8 апреля по субботу 10 апреля ожидается следующая буря, которая в последний день достигнет уровня G1. Последняя буря в апреле пройдет 16-17апреля и также будет весьма ощутимой. Обратите внимание, что со временем прогноз специалистов может измениться.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Сильнее всего влияние бури ощущают метеочувствительные и пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний. Во время геомагнитной бури у человека могут возникнуть такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах;

повышенное артериальное давление;

бессоница или сонливость;

раздражительность;

тошнота.

Чтобы негативные последствия бури не коснулись вас, за несколько дней до бури нужно придерживаться правильного образа жизни.

Откажитесь от алкоголя, сигарет и энергетических напитков. Постарайтесь не нервничать и держаться подальше от источников стресса. Ложитесь спать в одно и то же время и высыпайтесь. Замените кофе на зеленый чай. Проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный.

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Автор: Екатерина Пулатова