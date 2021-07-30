Проблема наблюдается как у MacBook Air, так и у MacBook Pro на основе Apple M1.

Владельцы новых ноутбуков от Apple начали массово жаловаться на трещины, которые сами по себе появляются на экранах. Пользователи утверждают, что в MacBook безо всякой причины "лопаются" стекла.

О жалобах пользователей сообщает издание ixbt.

Так, владельцы ноутбуков от "яблочной" корпорации массово пишут в сети о том, что на их технике появляются трещины. Проблема затронула пользователей, которые приобрели MacBook Air и MacBook Pro на основе Apple M1.

Отмечается, что экраны ноутбуков "лопаются" при совершенно нормальном использовании. Многие владельцы техники обращались в компанию Apple с жалобами на внезапную поломку, некоторым повезло и их гаджеты ремонтировали или заменяли бесплатно.

Читайте такжеЭйнштейн был прав: ученые впервые увидели свет с другой стороны черной дырыОднако другим владельцам повезло не так сильно. Корпорация не всегда соглашалась устранять проблему, вместо этого выставляла своим клиентам немалые счета за ремонт.

"У меня Macbook Pro M1. Купил в марте 2021 года. Вчера утром вскрыл и обнаружил трещины на экране. Я связался с Apple и был вынужден заплатить 570 фунтов стерлингов авансом, чтобы они отремонтировали его. Я сказал им, что ничего не делал, чтобы повредить экран, но они ответили, что решение о повреждении примут, и в случае моей вины я потеряю свои деньги", - рассказал один из недовольных владельцев техники.

Негодования растут, поэтому в официальном сообществе Apple и на Reddit уже появились ветки с обсуждениями. В них пользователи рассказывают, что они замечали трещины на своих ноутбуках после того, как закрывали или открывали крышку гаджета.

Пользователи уже выдвинули две возможные причины внезапного появления трещин. Так, экраны могут "лопаться" из-за того, что ноутбуки закрывали, когда в нижней части устройства находился мусор. Для трещин достаточно даже самой маленькой частицы, которая легко разрушит стекло.

Читайте такжеInstagram изменил условия пользования из-за детей: 3 новых правилаВторая причина - слишком слабая рамка экрана. Вполне возможно, что компания не предусмотрела все возможные проблемы, поэтому ноутбуки гнутся при закрытии, открытии и переноске.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Илон Маск раскритиковал Apple. В частности – за обильное использование в их продукции редкоземельного кобальта и монополизм.

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Автор: Полина Кузенко