Функцию распознавания лица получат даже самые бюджетные модели телефонов от "яблочной" корпорации.

Компания Apple готова расширять сферу использования функции Face ID. Корпорация планирует внедрять распознавание лица практически во всю свою технику.

Об этом рассказал журналист Bloomberg, передает издание ixbt.com.

Так, компания Apple внедрит Face ID в свои ПК Mac уже в ближайшие пару лет. После этого функцию получат практически все продукты от "яблочной" корпорации: iPhone и iPad. Сообщается, что распознавание лица внедрят даже в самые бюджетные версии смартфонов, которые производит компания.

"Это не произойдёт в этом году, но готов поспорить, что Face ID на Mac появится в ближайшие пару лет. Я ожидаю, что все iPhone и iPad также перейдут на Face ID в течение этого периода времени. В конце концов, встроенная в экран камера поможет дифференцировать более дорогие устройства Apple за счёт устранения выемки наверху. Датчик распознавания лиц даёт Apple две основные функции: безопасность и дополненную реальность. Touch ID, удобнее это или нет, обеспечивает только первое", - утверждает журналист.

Читайте такжеВертолет NASA совершил полет над Марсом на рекордной высотеРанее УНИАН уже сообщал, что Apple выпустила iOS с защитой от отслеживания приложениями. Владельцы iPhone смогут настроить разблокировку устройства с помощью Apple Watch - Face ID при этом будет работать даже при ношении маски.

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Автор: Полина Кузенко