В Канаде 150 тысяч змей собираются в огромное логово: биолог объяснил уникальное явление

Ученые из разных стран мира в разные годы исследовали это явление, чтобы объяснить загадочное поведение пресмыкающихся.

Долгое время считалось, что змеи ведут одиночный образ жизни, избегая социальных контактов. Однако современные исследования открывают новый взгляд на их поведение и образование уникальных явлений, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

Некоторые виды змей имеют сложную социальную структуру, подобную другим групповым животным. Например, подвязные змеи Батлера образуют сообщества, где члены сортируются по возрасту и полу. Такие выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в Behavioural Ecology в ноябре 2023 года.

Более социально активные особи часто оказываются сильнее и жизнеспособнее, что указывает на положительное влияние дружеских связей. Эта гипотеза ярко подтверждается в одном из самых уникальных природных явлений на Земле.

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Змеиные логова Нарцисса: самое большое скопление змей на планете

Каждую весну в канадской Манитобе, в регионе Интерлейк, тысячи краснобоких подвязочных змей (Thamnophis sirtalis parietalis) выползают из своих зимних убежищ, образуя впечатляющие живые клубки.

Лето здесь короткое, а зимы суровые - температура может опускаться ниже -30°C, а земля остается покрытой снегом почти полгода. Для холоднокровных животных это смертельные условия, но местный ландшафт спасает их.

Под землей в районе Нарцисса расположены глубокие известняковые пещеры, ставшие идеальным укрытием для зимней спячки.

Эта территория когда-то была дном тропического моря, которое существовало здесь около 450 миллионов лет назад. Вода размыла известняковые породы, образовав глубокие трещины и пещеры. Они достаточно глубокие, чтобы не промерзать зимой, но в то же время расположены выше уровня грунтовых вод, что защищает змей от затопления.

Именно здесь тысячи краснобоких подвязочных змей проводят несколько месяцев в состоянии спячки, снижая свою активность до минимума, чтобы сохранить энергию.

Весенний ритуал: змеиные "танцы" и борьба за самок

Весной, когда температура поднимается, змеи массово выходят на поверхность. Самцы первыми выбираются из логовищ и собираются в огромные сплетенные клубки, где они ищут самок.

Тогда же начинается главное событие - сезон размножения. В период спаривания, который длится несколько недель, в логовах Нарцисса собирается от 75 000 до 150 000 змей.

Самое впечатляющее зрелище - это брачный клубок, когда одна самка оказывается в центре огромного сплетения из десятков, а иногда и сотни самцов.

Самцы используют специальные феромоны, чтобы найти партнершу. Их обонятельные органы - вомероназальные железы - способны улавливать химические сигналы самки на значительном расстоянии.

Каждый самец пытается выровнять свое тело так, чтобы осуществить спаривание. Если ему это удается, он оставляет специальную желатиновую "спаривательную пробку", которая временно блокирует доступ другим самцам.

Интересно, что в исследовании Journal of Comparative Psychology за 1985 год обнаружили: самцов змей больше стимулирует конкуренция с соперниками, чем сама самка.

Борьба за выживание

Несмотря на массовые скопления, популяция змей Нарцисса несла значительные потери.

К концу 1990-х годов ежегодно до 30 000 змей погибали под колесами автомобилей на шоссе 17, проходящем через территорию миграции пресмыкающихся. Весной и осенью они массово пересекали дорогу, направляясь между логовами и летними охотничьими угодьями.

Критическая ситуация произошла зимой 1999 года. Внезапное похолодание застало тысячи змей врасплох, не дав им вовремя спрятаться в пещерах. Многие из них погибли, замерзнув под открытым небом.

Эти события заставили власти Канады принять меры.

Чтобы спасти уникальную популяцию, была создана система подземных тоннелей. Вдоль шоссе установили сетчатые ограждения, которые направляли змей к шести-дюймовым проходам под дорогой.

Чтобы ускорить адаптацию, исследователи даже опрыскали стены тоннелей искусственными феромонами, имитируя естественные сигналы самок.

Благодаря этим мерам количество погибших на дорогах змей уменьшилось до 1000 в год.

Сегодня змеиные логова Нарцисса - одна из крупнейших природных достопримечательностей Канады. Благодаря усилиям экологов и активистов краснобокие подвязные змеи снова собираются в Нарциссе каждый год.

Сегодня этот феномен привлекает тысячи туристов и исследователей со всего мира. Весеннее "пробуждение" змей сопровождается удивленными возгласами посетителей и тихим удовольствием тех, кто приложил усилия, чтобы сохранить этот уникальный природный феномен.

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