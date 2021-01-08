К интегрированной сети квантовой связи уже подключено более 150 абонентов.

В Китае под руководством ученых из Университета науки и технологий Китая развернута первая в мире интегрированная сеть квантовой связи.

Об этом сообщает SciTechDaily.

Общая протяженность сети достигает 4600 километров. И это полностью рабочая сеть из более чем 700 оптических сегментов и двумя станциями космической связи с передачей данных по спутниковым каналам.

К интегрированной сети квантовой связи уже подключено более 150 абонентов: банков, предприятий, государственных учреждений и других служб, которым нужна сверхзащищенная связь.

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От обычного шифрования данных квантовая связь отличается тем, что ключи передаются с помощью одиночных частиц, в данном случае – с помощью фотонов. Перехват фотона невозможно сделать незаметно, потому что о компрометации ключей сразу становится известно. Зашифрованные данные по каналам квантовой связи передаются только тогда, когда квантово распределенные ключи переданы без ошибок и признаков перехвата. Поэтому сегодня нет возможности сломать канал квантовой связи.

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Автор: УНИАН