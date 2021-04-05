Заявлено, что устройство имеет высокую автономность, но точное время работы без подзарядки не названо.

Китайская компания Xiaomi на своей платформе YouPin представила новую электронную книгу под названием InkPalm 5.

Читайте такжеXiaomi випустила смарт-часы за $14Ее особенностью стали габариты. По своим размерам электронная книга соответствует смартфону. Новинка имеет 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280x720 точек, а масса 115 граммов и толщина 6,9 мм позволяют носить устройство в кармане.

Стоимость InkPalm 5 на платформе YouPin составляет около $91. О планах продажи электронной книги за пределами Китая в Xiaomi пока не сообщают.

Устройство получило 4-ядерный процессор с 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Заявлено, что аккумулятор на 1400 мА•ч обеспечивает высокую автономность электронной книги, но точное время работы без подзарядки не названо. В новинке присутствует 24-уровневая регулировка температуры света, характерная для более дорогих устройств, передает kommersant.

InkPalm 5 работает на операционной системе Android 8.1 и предусматривает установку сторонних приложений. Управление электронной книгой осуществляется с помощью сенсорного экрана и расположенной под ним многофункциональной клавиши. По умолчанию устройство работает с 5-ю основными книжными магазинами — Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading — но допускает импорт электронных книг из других источников.

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Автор: Ирина Погорелая