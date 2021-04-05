Китайская компания Xiaomi на своей платформе YouPin представила новую электронную книгу под названием InkPalm 5.
Читайте такжеXiaomi випустила смарт-часы за $14Ее особенностью стали габариты. По своим размерам электронная книга соответствует смартфону. Новинка имеет 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280x720 точек, а масса 115 граммов и толщина 6,9 мм позволяют носить устройство в кармане.
Стоимость InkPalm 5 на платформе YouPin составляет около $91. О планах продажи электронной книги за пределами Китая в Xiaomi пока не сообщают.
Устройство получило 4-ядерный процессор с 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Заявлено, что аккумулятор на 1400 мА•ч обеспечивает высокую автономность электронной книги, но точное время работы без подзарядки не названо. В новинке присутствует 24-уровневая регулировка температуры света, характерная для более дорогих устройств, передает kommersant.
InkPalm 5 работает на операционной системе Android 8.1 и предусматривает установку сторонних приложений. Управление электронной книгой осуществляется с помощью сенсорного экрана и расположенной под ним многофункциональной клавиши. По умолчанию устройство работает с 5-ю основными книжными магазинами — Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading — но допускает импорт электронных книг из других источников.
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