К сожалению, в Украине пик лунного затмения придется на дневное время, поэтому наблюдать за ним без специальных приборов будет невозможно.

Во вторник, 8 ноября, произойдет полное лунное затмение. Земляне видят так называемую "кровавую" Луну.

По данным Science Alert, следующее полное лунное затмение произойдет не раньше 13-14 марта 2025 года.

Полное лунное затмение, известное как "кровавая" Луна из-за странного красноватого оттенка - фантастическая возможность увидеть захватывающее астрономическое явление без бинокля или специального оборудования.

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Однако в этом году пик затмения по киевскому времени будет в 13:02. Это означает, что жители Украины не смогут наблюдать за лунным затмением невооруженным глазом.

Что такое "кроавое" лунное затмение

Полное лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на Луну.

В то время как прямой солнечный свет полностью блокируется, атмосфера Земли достаточно прозрачна, так что часть света попадает на Луну.

Но этот свет преломляется, более короткие синие волны света рассеиваются больше, чем длинные красные, в результате чего тень придает Луне жуткое красное свечение. Отсюда и название "кровавая" Луна.

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