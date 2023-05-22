Ожидается, что четыре пассажира этой второй частной миссии проведут на Международной космической станции чуть больше недели.

Второй частный рейс SpaceX отправил пассажиров, в том числе первую женщину-астронавта из Саудовской Аравии, на Международную космическую станцию.

Ракета SpaceX Falcon стартовала из Космического центра Кеннеди NASA в рамках миссии Ax-2 компании Axiom Space. Ожидается, что четыре пассажира прибудут на космическую станцию в понедельник, пишут Sky News и CNN. Они проведут там чуть больше недели, а затем вернутся домой с приводнением недалеко от побережья Флориды в США.

Первыми астронавтами Саудовской Аравии за последние десятилетия стали исследователь стволовых клеток Райяна Барнави и летчик-истребитель Королевских ВВС Саудовской Аравии Али аль-Карни.

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"Для меня большая честь и счастье представлять все мечты и все надежды всех людей в Саудовской Аравии и всех женщин на родине... Это воплощение мечты каждого... Просто понять, что это возможно - если мы с Али можем это сделать, то и они смогут", - сказала Барнави перед полетом.

Миссия была организовано базирующейся в Хьюстоне компанией Axiom Space. Команду возглавляет Пегги Уитсон, бывший астронавт НАСА, которая сейчас работает в компании. Уитсон является рекордсменкой США по наибольшему накоплению времени в космосе - 665 дней и больше.

Четвертый член экипажа - Джон Шоффнер, американский бизнесмен, владеющий командой по гонкам на спортивных автомобилях.

Экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на борту МКС. Члены миссии проведут там около восьми дней, в течение которых будут работать над более чем 20 исследованиями и научными проектами.

Сколько стоит полететь на МКС

Axiom не называет, сколько стоят последние билеты, но ранее называла цену за место в 55 миллионов долларов.

В последнем прайс-листе NASA указаны дневные расходы на человека в размере 2000 долларов на еду и до 1500 долларов на спальные мешки и другое снаряжение. Плата за доставку оборудования на космическую станцию заранее составляет около 10000 долларов за фунт (0,45 кг), с такой же платой за его утилизацию впоследствии. Столько же стоит возврат предметов в целости и сохранности.

Гости будут иметь доступ к большей части станции, поскольку они проводят эксперименты, фотографируют Землю и так далее.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2022 года компания SpaceX Илона Маска запустила в космос первую партию спутников интернет-системы Starlink второго поколения. К ним можно будет подключаться напрямую со смартфона без необходимости докупать специальное оборудование.

Ранее стало известно, что Европейское космическое агентство (ESA) и компания Илона Маска обсуждают возможность использования установок-носителей SpaceX вместо российских ракет "Союз". В ESA заявили, что война в Украине продемонстрировала, что сотрудничество с РФ больше не работает.

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