В Британии тестируют мобильное приложение для контроля за распространением коронавируса

Задача технологии заключается в быстром отслеживании и информировании людей, которые находились в близости к зараженным COVID-19.

В Великобритании тестируют приложение к смартфону, который вместе с другими мерами должно было бы помочь контролировать распространение коронавируса COVID-19.

Испытание начинается на этой неделе на острове Уайт с населением около 140 тысяч человек, пишет Голос Америки.

Этот остров имеет площадь более 380 квадратных километров и отделен от южного побережья Англии проливом от 4 до 8 километров в ширину.

Задача технологии, которые используют или планируют в других странах, заключается в том, чтобы быстро отслеживать и информировать людей, находившихся в близости к зараженным COVID-19.

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Правительство в Лондоне надеется, что вместе с другими мерами предосторожности использование таких технологий поможет постепенно отменить карантин так, чтобы не допустить повторных волн эпидемии.

Приложение использует беспроводную связь Bluetooth, который действует между смартфонами на близком расстоянии, для регистрации контактов между людьми.

Если у какого-то человека проявляются симптомы, или анализы подтверждают COVID-19 и заносят это в приложение, то все другие пользователи, которые находились в близости к этому человеку, должны получить автоматические предупреждения и советы о дальнейших действиях, например, рекомендацию сдать анализы, или, возможно, самоизолироваться.

"Загрузив это приложение на свои смартфоны, вы таким образом будете оберегать свое здоровье, здоровье ваших близких и людей вокруг", - убеждает британский министр здравоохранения Матт Хэнкок.

Использование приложения будет добровольным, но для того, чтобы технология работала, необходимо, чтобы его имели в своих смартфонах как можно больше людей - желательно более половины населения.

Но специалисты говорят, что даже использование на уровне более 20% давало бы достаточно полезных данных для отслеживания распространения вируса.

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Британское правительство решило испытывать собственное приложение, которое в отличие от подобных технологий в других европейских странах, собирает информацию со смартфонов и обрабатывает ее централизованно.

Министр Матт Хэнкок заверил, что при разработке британского приложения одним из ключевых требований была закрытость личной информации пользователей.

Подобные приложения отдельно предлагают также компании Apple и Google, которые утверждают, что их технологии предусматривают обмен информацией только между смартфонами и не присылают данные в централизованные центры.

Южную Корею называют одним из успешных примеров применения технологий для отслеживания распространения вируса.

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